Zonguldak'ta kan donduran olay! Gamze Kavraz sokak ortasında tanımadığı kişi tarafından darp edildi

Olay, önceki gün Terakki Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir firmada sekreter olarak çalışan Gamze Kavraz (34), arkadaşını beklediği sırada parktan koşarak gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Başına aldığı darbeyle yere düşen Gamze Kavraz'ın 2 ön dişi kırıldı, yüzünde morluklar oluştu. Gamze'nin tanımadığı saldırgan ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. İlk müdahale sonrası Gamze Kavraz, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Polis, saldırgan Ümit Kalmaz'ı (20) yakalayıp gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Kalmaz, bina önünde bekleyen Kavraz ailesinin saldırısına uğradı. Ümit Kalmaz, ifadesinde başka bir şeye sinirlendiğini belirterek, "Tanımıyorum. Yoldan geçen kadına vurdum" dedi. Sabıka kaydı da bulunan Kalmaz, tutuklandı.







CEZASINI ÇEKMELİ

Gamze Kavraz, saldırganın hak ettiği cezayı çekmesi gerektiğini söyledi.

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