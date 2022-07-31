Esrarengiz sesler köylüleri korkuttu! Siirt Meydandere sakinleri yardım istiyor

Herkes evden kaçıp sonra evine bakıyor, evde hiçbir şey yok. O kadar korkunç bir sestir. Gece yatmıyoruz, nöbet tutuyoruz. Köy halkı tedirgindir. Küçük büyük herkes diyor 'Bu ne olacak?' Herkes korkuyor bu derin patlamadan" diye konuştu.