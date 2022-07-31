Esrarengiz sesler köylüleri korkuttu! Siirt Meydandere sakinleri yardım istiyor

Yer altından gelen seslerin ürkütücü olduğunu ifade eden Meydandere Köyü Muhtarı Necmettin Baykara, yer altından gelen patlama sesi nedeniyle köylülerin geceleri uyuyamadıklarını dile getirdi.
Baykara, "Burada iki haftadır bazı sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntılar nedeniyle yer altında bir mayın gibi sesler geliyor. Garip sesler. O esnada bütün köy halkı tedirgin oluyor.
Bütün evler sallanıyor, o sallantıda bütün köy tedirgin oluyor. Gece yattığım zaman saat 2 civarında bir baktım bir mayın sesi geldi. Bütün köy korkudan kalktı. Bütün köy halkı endişelidir. 2-3 sefer oldu, bunu herkes duyuyor. Bunun neticesini almak istiyoruz neyin nesidir" dedi.