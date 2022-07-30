Yüksek Mimar Burak Şendur 'Mı̇marı̇de Aydınlatmanın Yerı̇'ni anlattı

Aydınlatma, insanların mimariyi deneyimleme ve anlama biçiminde hayati bir rol oynar. Binalar ve yapılar ister doğal ister yapay olarak aydınlatılsın, aydınlatma çevremizdeki binaların güzelliğini görmemizi ve takdir etmemizi sağlayan bir araçtır. Vizyon, belki de insanların mimariyi takdir etmelerini veya değer vermelerini sağlayan birincil dokunuştur ve ışık, insanların onu görme biçimini geliştirir. Mimaride aydınlatma tasarımı, bir mekânın sakinlerinin refahını önemli ölçüde etkileyeceğini ilave eden deneyimli tasarımcı BURAK ŞENDUR Aydınlatma ve mimari arasında başarılı bir denge oluşturmak için mimari aydınlatmanın kendi içerisinde üç temel yönünün olduğunu belirtiyor;

Estekik, işlevsellik ve verimlilik

Estetik, tasarımcıların ve mimarların aydınlatma ve mimari dengesinin bina sakinleri üzerindeki duygusal etkisine odaklandığı yerdir. Alanında başarılı mimar, tasarımcıların, insanların bir mekânda dolaşırken nasıl hissetmelerini istediklerini belirledikleri yerin burası olduğunu belirtiyor ve bunlar yapılırken işlevin göz ardı edilemeyeceğini ekliyor. Alanlar, bir odada veya tüm binada gezinirken yolcuların kendilerini güvende hissetmeleri için aydınlatılmalıdır. Etraflarındaki zemini ve duvarları görebilmeli, bu da bir güvence hissi yaratmalıdır. Verimlilik ise özellikle yeşil bina ve sürdürülebilirlik hareketlerinde çok önemlidir. İsraf edilen ışık miktarını azaltmak, binayı daha verimli hale getirecektir. Bunu yapmanın kolay bir yolu, floresan aydınlatma yerine LED'ler takmaktır. LED'lerin yönlü doğası nedeniyle floresanla karşılaştırıldığında LED'lerde daha az boşa harcanan ışık vardır.

Yüksek Mı̇mar Burak Şendur deneyı̇mlerı̇ne şu şekı̇lde devam ettı̇;

Tasarımcılar, özellikle yerleri sınırlamaları veya hisler üretmeleri gerektiğinde, genellikle birkaç numara uygularlar. Örneğin cam, ışığın bir odaya nasıl girdiği konusunda önemli bir rol oynayabilir. Ek olarak, ışık, zemin veya duvar gibi yansıtıcı cephelerle birleştirilebilir. Engelleri aşan ve zemin gibi bir yüzeye yansıyan aydınlatma, çok büyük olmayan ve yetersiz ışık alan bir alana yoğunluk ve genişlik katarak mimarinin ayrılmaz bir parçası olmaktadır.

"İyi aydınlatma, yaşam kalitesi için önemli olabilecek, konforu, üretkenliği ve hatta insan sağlığını etkileyebilecek olumlu etkileri beraberinde getiren önemli bir etkendir ve mimarinin merkezinde yer almaya devam edecektir."