Son görüntüleri yüreklere su serpti! Küçük Muhammed boy ve kilosu kaç? Çöp evde bulunan Muhammed'in sağlık durumu nasıl?

Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. adliyeye sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cem Muhammet'in koruma altına alındığını duyururken annesi ve teyzesinin son açıklamaları tüyler ürpertti. Peki, çöp evde bulunan Muhammed'in sağlık durumu nasıl? Küçük Muhammed'in boyu ve kilosu kaç? İşte merak edilenler..
Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesi edilmesini kararlaştırıldı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar A., mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
ÇÖP EVDEN 'ÇOCUK' ÇIKTI
Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.
ÇÖP EVDEN ÇIKARILDI, BÖYLE SESLENDİ: ÇEKMEYİN
Apartmanın karşısındaki iş yerinde çalışan Gülsen Yumuşak, Cem Muhammet'in çöp evden çıkarıldığı anlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumuşak şöyle konuştu:
Çocuğun durumu çok kötüydü. Kocaman bir kafa, tırnakları kocaman, bir kemiğin üstünde deri var, et diye bir şey yok çocukta. 'Çekmeyin' dedi çünkü ambulansa binerken fotoğrafı çekilecekti. Konuşabildi yani.