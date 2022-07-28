Köyantina!

TÜRKİYE, COVİD- 19'la mücadelede destan yazdı. Amasya'nın Taşova İlçesi'ndeki Gökpınar Köyü de virüse savaş açtı. Alınan tedbirler sayesinde 50 nüfuslu köyde tek bir vaka bile çıkmadı. Ancak 32 haneli köyde 2.5 senenin ardından bir ilk yaşandı. Köyde ilk kez 5 kişi, Coronavirüs'e yakalandı. Köyün ilk hastası Muhtar Metin Şahin, aşıları sayesinde hiçbir şikayeti olmadığını açıkladı. "Vatandaşa maske, dezenfektan dağıttık. Her hafta ateşlerini ölçtük. Yaklaşık 2.5 yıldır bizim köyümüzde hiç vaka olmadı. Bu Kurban Bayramı'nda biz de nihayetinde bu COVİD vakasıyla tanıştık. Aşıların faydasını gördük. Mavi köyümüze maalesef nazar değdi" ifadesini kullandı.