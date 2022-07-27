Bu ismi her yerde görmeye hazır olun! Ortaq kimdir?

Son zamanlarda dünyada daha popüler hale gelmeyesiyle daha sık rap müziği dinliyoruz. Yakın zamanda çıkardığı rap şarkıları ile beğenileri toplayan Ortaq da rap sanatçıları arasında yer alıyor. Şimdi Ortaq'ı daha yakından tanıyalım. Ortaq, 1993 tarihinde İstanbul, Türkiye'de doğmuştur ve daha sonrasında Almanya'nın kuzeyinde bulunan Bremen'e yerleşmiştir. Almanya'da en çok dinlenilen tür olan rap müziği ile de böylece küçük yaşlarında tanışmıştır.





Ortaq, rap müziğine merak salarak bu konu üzerinde yoğunlaşmıştır. Zaman geçtikçe bu konuda ilgisinin ve yeteneğinin bulunduğunu fark etmesiyle de rap kariyerine henüz küçük yaşlarda başlamıştır. Bu yaşlarda ilk kayıtlarını alarak dinleyicilerin beğenisine sunduğunda, beklediğinden daha olumlu tepki almasıyla birlikte artık kariyeyine rap yaparak devam etmek istediğini kararlaştırmıştır. Artık albüm çıkarmaya hazır hissettiğinde kayıtları alarak ilk albümünü "Mixtape Straßen" adıyla piyasaya çıkarmıştır.



Rap kariyerine Almanya'da başlamış olsa da, aynı zamanda Türkçe rap de yapmaktadır. Hatta bu konuda Türkiye'de önde gelen rapçilerden olan Selo, Çağrı Sancı gibi isimlerle düet yaparak Türkiye'de de adını duyurmuştur.

Almanya'da başladığı rap kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini açıklayan Ortaq, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru ile tamamen Türkiye'ye taşınacağını ve Türk rapi için projeler geliştirdiğini açıklamıştır.

Şimdilerde ismini sık sık hem sosyal medyada hem de fenomenlerin videolarında duysak da önünde çok başarılar olacağı aşikar olan Ortaq, diğer gurbetçi rapçiler gibi bizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor.

