Yusufcan Kösedağ: Gayrimenkulde yeni hedef İstanbul

Bir süredir aile şirketinin yöneticiliğini üstlenen ve Balıkesir'de gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren genç müteahhit Yusufcan Kösedağ, genç yaşına rağmen hayata geçirdiği iddialı projelerle dikkatleri üzerine çekiyor. 70'e yakın inşaat projesine imza atan Kösedağ, son olarak Balıkesir-Burhaniye'de dev bir yatırımın temellerini attı.



İSTANBUL'UN NÜFUSU GİDEREK ARTIYOR

Çıraklıktan yöneticiliğe yükselen ve sektörün her alanında deneyim elde eden Yusufcan Kösedağ'ın "Burhaniye'ye değer katacak" dediği 75 milyon liralık yatırımının ardından hedefi; rotasını İstanbul'a çevirmek. Göçlerle birlikte İstanbul'un nüfusunun giderek arttığını ve gayrimenkul alanında büyük bir ihtiyaç doğduğunu dile getiren Kösedağ, bu hareketliliğin firmasını Megakent için bir proje tasarlamaya yönelttiğini söyledi.



ŞEHİR İÇİN DEĞER YARATACAK

Yusufcan Kösedağ, "Balıkesir'de sektörün lider firmaları arasındayız. Tecrübe ve bilgi birikimimizle İstanbul'un kent dokusuna temas etmek, şehir için değer yaratacak bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Üzerinde çalışmaya başladığımız yatırımı yakında netleştireceğiz. Bu proje hayata geçtiğinde de eminim İstanbul gayrimenkul piyasasında tüm dengeler değişecek" dedi.