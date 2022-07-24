Kütahya'da orman yangınıyla mücadele devam ediyor! Vatandaşlar tedbir amaçlı evlerden ayrıldı

- Yaşam
- 25.07.2022 00:03
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- 25.07.2022 00:03
Ekiplerin, yangına müdahalesi devam ediyor.
Bu arada yangının çıktığı ormanlık alandaki yaylada, alevlerin etrafını sardığı ahırdaki 9 büyükbaş hayvan ekiplerce kurtarıldı.
Ayrıca yangının, tepe yangını olduğu, bunun da karadan çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi.
"VATANDAŞLAR TEDBİR AMAÇLI EVLERİNDEN AYRILDILAR"
Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, ekiplerin yangını kontrol altına almak için seferber olduğunu söyledi.
Yangını söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterlerle devam edileceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Yangının çıktığı bölgede bulunan Küreci köyündeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden ayrıldılar. Yangını ilerleyen saatlerde kontrol altına alacağımızı tahmin ediyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangını kontrol altına almak için seferber olmuş durumda."