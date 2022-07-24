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    • Yaşam
    • 25.07.2022 00:03
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    • 25.07.2022 00:03
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    Kütahya'da orman yangınıyla mücadele devam ediyor! Vatandaşlar tedbir amaçlı evlerden ayrıldı

    Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangını ile mücadele devam ediyor. 3 uçak, 6 helikopter, 38 arazöz ve 5 dozer bölgeye sevk edildi. Kütahya Valisi Ali Çelik, "Yangının çıktığı bölgede bulunan Küreci köyündeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden ayrıldılar. Yangını ilerleyen saatlerde kontrol altına alacağımızı tahmin ediyoruz " açıklamasında bulundu.

    Kütahya’da orman yangını

    Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor.



    Küreci ile Samrık köyleri arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 3 uçak, 6 helikopter, 38 arazöz ve 5 dozer sevk edildi.



        Ekiplerin, yangına müdahalesi devam ediyor.



        Bu arada yangının çıktığı ormanlık alandaki yaylada, alevlerin etrafını sardığı ahırdaki 9 büyükbaş hayvan ekiplerce kurtarıldı.



        Ayrıca yangının, tepe yangını olduğu, bunun da karadan çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi.



            "VATANDAŞLAR TEDBİR AMAÇLI EVLERİNDEN AYRILDILAR"
            Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, ekiplerin yangını kontrol altına almak için seferber olduğunu söyledi.



            Yangını söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterlerle devam edileceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:



            "Yangının çıktığı bölgede bulunan Küreci köyündeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden ayrıldılar. Yangını ilerleyen saatlerde kontrol altına alacağımızı tahmin ediyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangını kontrol altına almak için seferber olmuş durumda."

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            Haberler Yaşam Kütahya'da orman yangınıyla mücadele devam ediyor! Vatandaşlar tedbir amaçlı evlerden ayrıldı
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