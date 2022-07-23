'7 Güzel Adam'dan Rasim Özdenören hayatını kaybetti

'7 Güzel Adam'dan biri olan Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, hayatını kaybetti.
Yaklaşık bir ay önce vücudundaki enfeksiyon nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutulan Rasim Özdenören'in tedavisi sürürken sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı.
RASİM ÖZDENÖREN HAYATINI KAYBETTİ
Özdeneren tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
Eşi Ayşe Özdenören ailece üzgün olduklarını söyleyerek "Kurban Bayramı'nda Rasim bey, Kovid'e yakalandı. İyileşti, hastaneden çıkacağız derken KOAH hastalığının da etkisiyle yoğun bakıma kaldırıldı. Ben de şu an Kovid'im. Bir an önce sağlığına kavuşması ve yoğun bakımdan çıkması için dua ediyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Rasim bey kronik KOAH hastasıydı, hastalığı nüksetti" ifadelerini kullandı.
82 yaşındaki Rasim Özdenören enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu.
RASİM ÖZDENÖREN KİMDİR?
Rasim Özdenören, 20 Mayıs 1940'ta Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Şair Alaaddin Özdenören ile ikiz kardeştir. Küçük yaşlardan itibaren okumaya ve yazmaya çok meraklıydı.
Çocukluk döneminde farkı şehirlerde ikamet etti. Rasim Özdenören, ilk ve orta öğrenime bir dönem Kahramanmaraş'ta, bir dönem Malatya'da, bir dönem ise Tunceli'de devam etti. Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü başarı ile tamamladı. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başladı. 1967'de buradan da mezun oldu.
1970'te mesleki hayatına katkıda bulunmak ve yüksek lisans yapmak amacı ile Amerika'ya gitti. Yaklaşık 2 sene boyunca burada kaldı. Daha sonra yeniden Türkiye'ye dönüş yapan Rasim Özdenören, 1971'de Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak göreve başladı.
1975'te Kültür Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri olan Rasim Özdenören, 3 sene boyunca da aynı kurumda müfettişlik görevine devam etti. Daha sonra yazar olabilmek maksadı ile görevinden ayrıldı.