Uyuşturucu baronu Cumhuriyet Savcısı FETÖ borsası kurmuş

Uyuşturucu şebekesi liderliği yapan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ile ilgili çaprıcı detayları ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yöneten örgüt lideri olduğu ortaya çıkmıştı. SABAH'ın gündeme getirdiği olayda yeni detaylara ulaşıldı.

FETÖ BORSASI OLUŞTURMUŞ

Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, polis memuru olan kuryenin telefonunda yapılan incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'a ulaşılmıştı.