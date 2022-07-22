Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.07.2022 08:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2022 08:49
    ABONE OL

    Uyuşturucu baronu Cumhuriyet Savcısı FETÖ borsası kurmuş

    Adana'da yürütülen soruşturma kapsamında; bağlantıları deşifre edilen uyuşturucu şebekesinin lideri Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş çıktı. Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ortaya çıkarken aynı zamanda FETÖ borsası oluşturduğu da belirlendi.

    Uyuşturucu baronu savcı FETÖ borsası kurmuş

    Uyuşturucu şebekesi liderliği yapan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ile ilgili çaprıcı detayları ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yöneten örgüt lideri olduğu ortaya çıkmıştı. SABAH'ın gündeme getirdiği olayda yeni detaylara ulaşıldı.

    FETÖ BORSASI OLUŞTURMUŞ
    Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, polis memuru olan kuryenin telefonunda yapılan incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'a ulaşılmıştı.

    Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkarken aynı zamanda FETÖ borsası oluşturduğu da belirlendi.

    TEK TEK ARAYIP PARA İSTEDİLER
    Ele geçirilen WhatsApp mesajlarında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın, polis memuruna FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini atarak para istedikleri belirlendi.

        Örgüt üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından bu kişileri arayıp para istediği ortaya çıktı.

        3 MİLYON PARAYI CEBE İNDİRMİŞLER
        Örgüt üyelerinin FETÖ/PDY suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişileri arayarak, "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor.
        Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ortaya çıktı.

        Örgüt üyelerinin parayı almasıyla Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları imzaladığı belirlendi. Örgütün bu şekilde 9 kişiden 3 milyon lira para aldığı tespit edildi.

        'BENİM BÖYLE BİR BİLGİM YOK'
        Örgüt üyelerinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan bir avukatı da telefonla aradığı ortaya çıktı.

            Örgütün telefonla aradığı ve para istediği avukatın ise Adana Cumhuriyet Başsavcısının yanına giderek yaşananları aktardığı, bunun üzerine Başsavcının dosya savcısı Osman Yarbaş'ı yanına çağırdığı, Yarbaş'ın ise 'Benim böyle bir bilgim yok' diyerek odadan çıktığı belirtildi.

            AVUKAT PANİĞİ YAŞADI
            Avukatın şikayetinin ardından örgüt üyelerini telefonla arayan Cumhuriyet Savcısı Yarbaş'ın 'Avukatı aradığınız sim kartı kırıp yok edin' diyerek avukatı bir daha örgüt üyelerinin aramamasını istediği öğrenildi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İstanbul’da 41 eserin açılışını yapacak!
            Haberler Yaşam Uyuşturucu baronu Cumhuriyet Savcısı FETÖ borsası kurmuş
                SON DAKİKA