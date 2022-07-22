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    Boyları küçük aşkları büyük

    İkisi de 108 santimetre boyunda olan Ahat Öztürk ve Emine Demirel, dünyaevine girdi. Demirel, “Her zorluğa beraber göğüs gerdik” dedi.

    Boyları küçük aşkları büyük

    GÜMÜŞHANE'DE yaşayan 108 santimetre boyundaki Emine Demirel ile Sivas'ta oturan aynı boydaki çiçekçi Ahat Öztürk, 2 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Demirel ve Öztürk, evlilik kararı aldı. Gümüşhane'de yapılan düğünle dünyaevine giren çift, yaşadıkları mutluluğu anlattı. Gönülden sevenlerin gerçekten kavuştuğunu söyleyen Demirel, "Eşimle 2 yıl önce tanıştık, evlenme kararı aldık. Çok mutluyum. İyi ki hayatımda diyorum. Onu çok seviyorum. Birçok zorluklarla engel olunmasına rağmen, her zorluğa beraber göğüs gerdik" diye konuştu.


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