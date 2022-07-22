Boyları küçük aşkları büyük

GÜMÜŞHANE'DE yaşayan 108 santimetre boyundaki Emine Demirel ile Sivas'ta oturan aynı boydaki çiçekçi Ahat Öztürk, 2 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Demirel ve Öztürk, evlilik kararı aldı. Gümüşhane'de yapılan düğünle dünyaevine giren çift, yaşadıkları mutluluğu anlattı. Gönülden sevenlerin gerçekten kavuştuğunu söyleyen Demirel, "Eşimle 2 yıl önce tanıştık, evlenme kararı aldık. Çok mutluyum. İyi ki hayatımda diyorum. Onu çok seviyorum. Birçok zorluklarla engel olunmasına rağmen, her zorluğa beraber göğüs gerdik" diye konuştu.



KATİL ENİŞTE

ISTANBUL'DA Pınar Damar, boğularak katledildi. Katilin, kuzeninin kocası Metin A. olduğu belirlendi. CANİ, genç kadının cenazesini almak için Adli Tıp'a giderken enselendi.



ORMANA GİRİLMEZ

AFAD, 81 ile genelge yolladı. Ağustos'un sonuna kadar ormana girişler yasak.