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    Başıma gelen en güzel şeydin

    İstanbul’da kaldığı otelde dengesini kaybederek zemine düşen Rus model Sofia Olifrenko’nun eşi, duygusal bir paylaşım yaptı: Başıma gelen en güzel şeydın. iyı kı kısacık hayatı paylaştık.

    Başıma gelen en güzel şeydin

    ŞIŞLI'DE otel odasından aşağı düşerek ölen kadının kimliği tespit edildi. Farklı bir isimle otele kayıt yaptırdığı belirlenen kadının, Rus model Sofia Olifrenko (24) olduğu ortaya çıktı. Ölmeden önceki son görüntüsü gün yüzüne çıkan Olifrenko'nun, sendeleyerek yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olaya ilişkin gözaltına alınan F.K., "Dışarıda perişan halde gördüm, birlikte otele gittik. Odada biraz kaldıktan sonra dışarı çıktı. Ben de peşinden gittim. Kendini aşağı attı" dediği öne sürüldü. F.K. serbest bırakılırken, Sofia Olifrenko'nun kavgalı olduğu iddia edilen Romanyalı eşi İstvan Sarkozy, acı haberi sosyal medyada, "Başıma gelen en güzel şeydin" diyerek duyurdu.


    İstvan Sarkozy'nin paylaşımı yürekleri dağladı.

    Yunus Emre KAVAK

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