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    Konya'da görevi başında öldürülen Dr. Ekrem Karakaya’nın anma töreninde konuşan arkadaşı Dr. Selçuk Öztürk, herkesi ağlattı: O çok özel biriydi. Bayramda nöbetçi değildi ama o arkadaşlarının hastalarını aldı, vizit yaptı. Buna defalarca şahit oldum.

    Ağlatan detay

    KONYA Şehir Hastanesi'nde görevi başında öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, mesai arkadaşları tarafından dua ve gözyaşıyla anıldı. Karakaya'nın aynı serviste çalışan mesai arkadaşı Uzm. Dr. Selçuk Öztürk'ün söyledikleri ise sağlık çalışanlarını hüzne boğdu.

    HER GÜN VIZIT YAPTI
    Öztürk, "Ramazan Bayramı'nda nöbetçi olmamasına rağmen bayram öncesi kalan hastalara ve izne ayrılan hekim arkadaşların hastalarını devralarak her gün vizit yaptı. Ben buna şahidim" dedi.



    DR. Ekrem Karakaya'ya şehit unvanı verildi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Karakaya'nın adının bazı sağlık tesislerine ve caddelere verilerek yaşatılacağını söyledi.

    Tolga YANIK

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