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    Yunanistan Türk mutfağına girdi! Şimdi de kokoreçi sahiplenmeye çalıştı

    Yunanistan Türk mutfağına girdi. Baklava, kadayıf, lokum ve kebaptan sonra kokorece de göz dikti! Adına da Kokoretsi dedi. Türk yemeğinin popülaritesi ülkede bir hayli yükseldi. Mikonos ve Kos adasında tatilcilerin de gözdesi haline geldi.

    Yeme bizi komşu

    Komşu Yunanistan, yine sınırı aştı! Turistlerin ilgisini çekmek için Türk kültürüne dadandı. Özellikle de Türk mutfağından yararlandı. Geleneksel yiyeceklerimizi kendine aitmiş gibi tanıttı. Turistik Yunan adalarındaki işletmeler baklava, kadayıf dolma, kebap, kazandibi gibi Türkiye'ye özgü yiyecekleri Yunanca isimlerle menülere yazdı! Skandal bununla da kalmadı. Yunanistan'da şimdi de kokoreç çılgınlığı başladı! Kokoretsi, kokoretzi, kokirec, gibi isimlerle Yunanlıların işletmelerinde yer alan Türkiye'ye özgü lezzet, osyal medya hesaplarından da sık sık paylaşıldı! Birçok Türk ise duruma tepkiyle yaklaştı! Fotoğrafın altına, 'Hırsız komşu' yorumu yapıldı.

    HOMEROS DA SEVERDİ
    Yunanistan, kokoreçin kendine ait olduğuna da inandı! Ülkede popüler hale gelen yemeği Yunan şairi Homeros'un da severek tükettiğini yazdı!

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    Haberler Yaşam Yunanistan Türk mutfağına girdi! Şimdi de kokoreçi sahiplenmeye çalıştı
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