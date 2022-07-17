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    Lösemiyi yenen Barış Akyürek için okulunda mezuniyet yapıldı

    Barış Akyürek, 2016’da lösemiye yakalandı. Hemen tedavisine başlandı. Bir yandan kemoterapi gördü, bir yandan da hasta yatağında sınava hazırlandı. LGS sınavında tarihi bir başarıya imza attı. 500 üzerinden 424.9 puan aldı. Hayallerini şöyle anlattı: Savunma sanayinde projeler üretip ülkeme hizmet edeceğim.

    Doğru şık

    LÖSEMİ tedavisi gören genç, lise sınavındaki başarısıyla parmak ısırttı. Ankara'da yaşayan Barış Akyürek, 2016'da tam da 7 yaşındayken rahatsızlandı.

    Yapılan kontrollerde, çocukluk çağı kanseri olarak bilinen lösemiye yakalandığı anlaşıldı. Hemen tedavisine başlandı. Bir yandan kemoterapi aldı, bir yandan da derslerine çalıştı.

    Okulundaki eksikleri kapatmak için pes etmeden çabaladı. Ortaöğretiminin son 4 yılını bir yandan hastalıkla mücadeleye bir yandan da sınavlara hazırlığa ayırdı. 5 Haziran'da 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) katıldı. Büyük bir başarıya imza attı. 500 üzerinden 424,9 puan aldı. Yüzde 5'lik dilime girmeyi başardı.

    En büyük hayalinin ASELSAN Anadolu Meslek Lisesi'nde okumak olduğunu söyleyen Akyürek, "Hedefim liseyi bitirip savunma sanayinde büyük projelere imza atan bir mühendis olmak. Ülkeme hizmet etmek istiyorum" açıklaması yaptı.
    CEYDA KARAASLAN

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