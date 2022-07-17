Balıkesir ve İzmir'de orman yangını! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

ORMAN YANGINI ÇIKTI
İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.
İhbar üzerine bölgeye 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.
ORMAN YANGINI ÇIKTI
İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.
İhbar üzerine bölgeye 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 14.00 sıralarında Kepsut'a bağlı Karagöz Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangına ilk andan itibaren bütün ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Şu anda 6 helikopter, 4 uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle karadan söndürme çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini paylaştı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 17 arazöz müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.