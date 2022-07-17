Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.07.2022 15:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2022 17:16
    ABONE OL

    Balıkesir ve İzmir'de orman yangını! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

    Son dakika haberine göre, Balıkesir'in Kepsut ilçesi ile İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Balıkesir’de orman yangını!

    Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

    ORMAN YANGINI ÇIKTI


    İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.

    İhbar üzerine bölgeye 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

        HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
        Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 14.00 sıralarında Kepsut'a bağlı Karagöz Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangına ilk andan itibaren bütün ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Şu anda 6 helikopter, 4 uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle karadan söndürme çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini paylaştı.

        İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 17 arazöz müdahale etmeye başladı.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li başkan Sibel Can konserinde olay çıkardı
        Haberler Yaşam Balıkesir ve İzmir'de orman yangını! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
            SON DAKİKA