Balıkesir ve İzmir'de orman yangını! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 14.00 sıralarında Kepsut'a bağlı Karagöz Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangına ilk andan itibaren bütün ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Şu anda 6 helikopter, 4 uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle karadan söndürme çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini paylaştı.