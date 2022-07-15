Trabzon'da polis memuru boğulan kişiyi kurtarmak için hiç düşünmeden dalgalara atladı

Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde görevli olan polis Gökhan Sarıoğlu, önceki gün yol uygulaması yaptı. Bu sırada denizde boğulma tehlikesi geçiren Erol Özer'i (43) görünce hiç beklemeden denize atladı. Adeta ölümün kollarından aldı. Hastaneye kaldırılan Özer tedavisinin ardından taburcu edildi. Kıyafetleriyle denize atlayarak Özer'i kurtaran Gökhan Sarıoğlu o anları şöyle anlattı: Devlet Sahil yolu üzerinde yol uygulama kontrolü yapıyorduk. O sırada bana doğru birisi koşarak geldi. 'Az ilerde birisi denizde boğuluyor' dedi. Deniz kenarına geldiğimde yaklaşık 30 metre açıkta birisinin dalgaya kapılıp, batıp çıktığını gördüm. Koşarken de 112'yi arayıp bilgi verdim. Ekiplerin olay yerine gelmesini beklemeden o anda kıyafetlerimle denize girdim. Yüzerek yanına gittiğimde yarı baygın haldeydi. Kolundan tutup, yüzerek onu kenara çıkardım. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Özgür ÖZDEMİR