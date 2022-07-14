Nadir Gül yılın en başarılı iş adamı ödülünü layık görüldü

Düzenlenen törende birçok siyasetçi ve ünlü simaların konuk olduğu, farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği ödül töreninde İngiltere'nin en iyi iş adamı ödülüne layık görüldü.



21 yıldır İngiltere'de yaşayan ve mutfak sektöründe çıraklıktan şefliğe uzanan başarı öyküsü ile Nadir Gül restoran zincirleri ile türk mutfağını İngiltere'ye tanıtmaya devam ediyor. Gül; "21 yıldır bu işi yapan biri olarak, her günümü her dakikamı bu iş için harcayan biriyim. Çocukluğumu, delikanlılığımı, hayatımın en güzel günlerini bu işi yapabilmek için kullandım. Gelmiş olduğum noktaya baktığımda, bu ödülleri almak beni çok mutlu ediyor. Emeğin hakka dönüşmesi olarak görüyorum bu işi. Yılların emeklerin sonucu bu takdiri alıp kabul etmektir. Herkese tekrar teşekkür ederim." dedi.