Hindistan’ın yıldız oyuncusu Avi Soni’den Türkiye kararı

Hindistan'ın ünlü isimlerinden Avi Soni, Türkiye'ye yerleşen yabancı oyuncular kervanına katılıyor. Ünlü Hint sinema yönetmeni Prem Soni'nin kardeşi olan, aynı zamanda Bollywood'da yönetmenlik yapan Avi Soni, daha önce süperstar Salman Khan'ın rol aldığı bir filmi de yönetmişti.



Geçmişte Hindistan'ın Mumbai şehrinde bulunan ünlü Kishore Namit Kapoor Oyunculuk Akademisi'nde dünyaca ünlü yıldız Priyanka Chopra ile aynı grupta oyunculuk eğitimi alan Avi Soni, şimdilerde başarılarını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor. Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi bulunan ünlü yıldız, Türkiye'de dev projelerle kariyerine ivme katmayı hedefliyor.



GENÇ VE GÜZEL BİR KIZA DÖNÜŞTÜM

Cinsiyet değiştirerek hayatında yepyeni bir sayfa açan Avi Soni, "Bugün bulunduğum yere ulaşmak, benim için hiç kolay olmadı. Bir erkekken, kendimi bugün olduğum genç ve güzel kıza dönüştürdüm. Eğer çok çalışırsanız ve gerçekten tutkuyla isterseniz, hayal ettiğiniz her şeyi gerçekleştirebileceğinize inanıyorum. Oyunculuk da benim ilk aşkım ve bugün, eğlence dünyasının en iyi isimleriyle çalıştığım için çok mutluyum" diyor.





AJANSLARIN RADARINA GİRDİ

İstanbul'a yerleşmeye karar veren Avi Soni, bundan sonra kariyerine burada devam edecek. Türkçe dersleri almaya başlayan oyuncunun ilk projesi de belli oldu. Başarılı yıldız, Hint-Türk ortak yapımı bir dizide oynayacak. Oyunculuğun yanı sıra yapımcılık da yapan Avi Soni, Türkiye'deki ajansların radarına girdi bile. Ünlü yıldız çok yakında sürpriz projelerle kamera karşısına geçecek.



MODELLİK DE YAPACAK

On parmağında on yetenek bulunan isimlerden biri olan Avi Soni'nin bir diğer özelliği de modellik yapması. Vücudu üzerinde çok çalışan ve seksi görünmek için kilo veren Soni, oyunculuk ve yapımcılığın yanı sıra Hindistan moda dünyasında da adından söz ettiriyor. Hintli yıldız, Türkiye kariyerinde sadece oyunculuk değil modellik yapmayı da planlıyor.



BOLLYWOOD'DA MÜZİK VİDEOSU

Avi Soni ülkesinde halen başarılarıyla adından söz ettiriyor. Sanatçı son olarak Bollywood'da Hindistan'ın en ünlü yıldızlarından biri için müzik videosu çekti. Çok yakında paylaşılacak çalışmanın Hint basınının ilgi odağı olması bekleniyor.