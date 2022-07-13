Muğla ve İzmir'de peş peşe orman yangınları! Datça, Çeşme'den sonra şimdi de Bergama'da başladı

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile bölgeye inceleme yapmak için gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, açıklama yaptı. Vali Köşger yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Çeşme ilçesindeki Karaköy mevki ve Ovacık Mahallesi'ndeki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz tam teçhizat ile herhangi bir duruma karşın görevlerini sürdürüyorlar. Saat 10-11 arası rüzgarın şiddetlenmesi ihtimali yüksek. O sebeple risk hala geçmiş değil.''



06.13: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla Datça'da devam eden orman yangınında 19 kişinin etkilendiğini, 9 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla Datça'daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında" ifadelerini kullandı.



''Çeşme ilçesindeki Karaköy mevki ve Ovacık Mahallesi'ndeki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz tam teçhizat ile herhangi bir duruma karşın görevlerini sürdürüyorlar''