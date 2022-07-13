Muğla ve İzmir'de peş peşe orman yangınları! Datça, Çeşme'den sonra şimdi de Bergama'da başladı

İşte Datça ve Çeşme'deki yangınlardan dakika dakika son gelişmeler;
11.41: BAKAN KİRİŞCİ ÇALIŞMALARI HAVADAN TAKİP ETTİ
Yangının başlamasının ardından dün Datça'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sabah saatlerinde helikopterden yanan alanları havadan inceledi, söndürme çalışmalarını takip etti.
Uçuşta Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı da yer aldı.
Bakan Kirişci'nin öğlen saatlerinde yangının son durumu ve söndürme çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklama yapacağı bildirildi.
Mesudiye Mahallesi'nin bir çok noktasında konuşlandırılan arazöz, itfaiye ve TOMA'lar yangının yerleşim yerine yaklaşmasını engelledi.
11.04: ALEVLER FABRİKAYA SIÇRADI
İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte başlayan yangında alevler bölgedeki süt fabrikasına sıçradı. Çiftlikteki hayvanlar, tahliye edildi. Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor.
10.41: İZMİR'DE YANGINLAR KISMİ OLARAK KONTROL ALTINDA
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, her iki bölgedeki yangınların kısmi olarak kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Karaköy mevkindeki yangına orman teşkilatının 9 dakika içerisinde gereken müdahaleyi yaptığını belirten Köşger, "Olağanüstü bir faaliyetle şu ana kadar yangın söndürme faaliyetlerini sürdürmüş bulunmaktalar. Bu süre zarfında 117 araç ve 750'nin üzerinde personel, 7 helikopter, 4 uçakla yangına müdahale edildi. Orman bölge teşkilatımız, jandarma, AFAD, itfaiye, yerel yönetimler eş güdüm içerisinde yardım etti. Bölge halkı da burada yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katkı sağladı. Bu eş güdüm ve koordinasyon çerçevesinde personelimizin olağanüstü gayretleri neticesinde şu an itibariyle bütün olumsuz şartlara rağmen, şiddetli rüzgara rağmen hem Ovacık'taki hem de Zeytineli-Karaköy arasındaki yangını kısmi kontrol altına almış bulunmaktayız. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bütün araçlar herhangi bir parlamaya karşı sahada faaliyetlerini devam ettirecek" ifadesini kullandı.