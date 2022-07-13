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    • 13.07.2022 13:53
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    • 14.07.2022 11:50
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    Muğla ve İzmir'de peş peşe orman yangınları! Datça, Çeşme'den sonra şimdi de Bergama'da başladı

    Son dakika haberi! Muğla Datça ve İzmir Bergama'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çeşme'deki yangının kontrol altına alındığını belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Saat 10-11 arası rüzgarın şiddetlenmesi ihtimali yüksek. O sebeple risk hala geçmiş değil" dedi. Yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan 5'inin serbest bırakıldığını açıklayan İzmir Valisi Köşger "Kaynak yapan ve ihmali bulunan 2 kişi gözaltında." dedi. Öte yandan İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan yangında bölgede bulunan bir süt işleme tesisi alevlerin ortasında kaldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Muğla ve İzmir’de peş peşe yangın!

    Muğla Datça ve İzmir Bergama'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Bergama ilçesinde süt tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Alevler, tesisin çevresindeki otluk alana da yayıldı.



    İşte Datça ve Çeşme'deki yangınlardan dakika dakika son gelişmeler;

    11.41: BAKAN KİRİŞCİ ÇALIŞMALARI HAVADAN TAKİP ETTİ

    Yangının başlamasının ardından dün Datça'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sabah saatlerinde helikopterden yanan alanları havadan inceledi, söndürme çalışmalarını takip etti.

    Uçuşta Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı da yer aldı.

    Bakan Kirişci'nin öğlen saatlerinde yangının son durumu ve söndürme çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklama yapacağı bildirildi.

    Mesudiye Mahallesi'nin bir çok noktasında konuşlandırılan arazöz, itfaiye ve TOMA'lar yangının yerleşim yerine yaklaşmasını engelledi.


    11.04: ALEVLER FABRİKAYA SIÇRADI

    İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte başlayan yangında alevler bölgedeki süt fabrikasına sıçradı. Çiftlikteki hayvanlar, tahliye edildi. Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor.

    İzmir Bergama'da yangın! İzmir-Çanakkale karayolu trafiğe kapandı


    10.41: İZMİR'DE YANGINLAR KISMİ OLARAK KONTROL ALTINDA

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, her iki bölgedeki yangınların kısmi olarak kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

    Karaköy mevkindeki yangına orman teşkilatının 9 dakika içerisinde gereken müdahaleyi yaptığını belirten Köşger, "Olağanüstü bir faaliyetle şu ana kadar yangın söndürme faaliyetlerini sürdürmüş bulunmaktalar. Bu süre zarfında 117 araç ve 750'nin üzerinde personel, 7 helikopter, 4 uçakla yangına müdahale edildi. Orman bölge teşkilatımız, jandarma, AFAD, itfaiye, yerel yönetimler eş güdüm içerisinde yardım etti. Bölge halkı da burada yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katkı sağladı. Bu eş güdüm ve koordinasyon çerçevesinde personelimizin olağanüstü gayretleri neticesinde şu an itibariyle bütün olumsuz şartlara rağmen, şiddetli rüzgara rağmen hem Ovacık'taki hem de Zeytineli-Karaköy arasındaki yangını kısmi kontrol altına almış bulunmaktayız. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bütün araçlar herhangi bir parlamaya karşı sahada faaliyetlerini devam ettirecek" ifadesini kullandı.

        'TOPLAM 120 HEKTARLIK MAKİLİK VE ORMAN ZARAR GÖRDÜ'

        Meteorolojik verilere göre saat 10.00-11.00 arası şiddetli rüzgar ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Vali Köşger "O nedenle halen risk geçmiş değil. Başka alanlarda da risk olma ihtimali var. Bu nedenle vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Rüzgar ve kuru hava ormanlarda yangın riskini artırıyor. Toplam 120 hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Bunun dışında bir mal kaybı bulunmamakta. Genel itibariyle makilik ve çalılık alanlar olduğu için çok şükür ciddi bir orman kaybı söz konusu değil" dedi.

        'RÜZGAR TÜRBİNLERİNDEN ETKİLENEN YOK'

        18.05'te başlayan Ovacık yangınına 2 dakikada intikal edildiğini vurgulayan Vali Köşger, şöyle devam etti:

        "Herhangi bir zaman kaybı olmadı. Başarının arkasında bu seri müdahalenin faydası var. Tahliye edilen sitelerde de vatandaşlarımıza ikametlerine dönebileceklerini söyledik. Tehlike geçmiş durumda. Onların ikametlerine tehdit eden bir sıkıntı söz konusu değil. Ancak dün gece itibariyle ciddi bir tehlike atlatıldı. Yangın, iki siteye sirayet edecek şekilde şiddetini artırmıştı. Yangından etkilenen rüzgar tribünü yok. Ancak hem rüzgar tribünleri hem de yüksek gerilim hattı havadan orman yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Böyle de bir zorluk vardı. Bunlara rağmen bu başarı yakalanmış oldu."

        ŞÜPHELİLERİN 5'İ SERBEST
        Vali Köşger, Karaköy mevkisindeki yangınla ilgili 7 şüphelinin ifadelerine başvurulduğunu kaydedip, "2'si gözaltı olmaya devam ediyor. 5'i serbest bırakıldı. Kaynak yapan ve ihmali bulunan 2 kişi gözaltında. Savcılık soruşturması devam ediyor. Ovacık'taki yangın da yüksek ihtimal elektrik kontağından, yüksek gerilim hatlarından kaynaklanmış. Teller kopmuş, birbirine çarpmış. Yangının başlangıç noktasında elektrik kontağı söz konusu" diye konuştu.

        10.35: İzmir'in Bergama ilçesinde, orman dışı otluk alanda çıkan yangın nedeniyle İzmir-Çanakkale kara yolunun Sağancı mevkii trafiğe kapandı.

        Çeşme ilçesinde dün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, bu sabah da Bergama ilçesi Sağancı Köyü yakınlarında otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılmaya başladı. Bölgede bulunan bir süt işleme tesisi alevlerin ortasında kaldı.

            Yangına havadan 2 helikopter ve karadan da 6 arazöz ile müdahale ediliyor. Ayrıca, Selçuk'tan iki yangın söndürme uçağının bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

            Ekipler, süt işleme tesisine zarar gelmemesi ve alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ederken, İzmir-Çanakkale kara yolunun Sağancı mevkii trafiğe kapandı. Bölgede araç kuyrukları oluştu.


            10.32: SAHİL GÜVENLİK BOTLARI İLE DENİZDE TEDBİR; ASKERLER NÖBETTE

            Datça yangınına müdahale devam ederken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, alevlere ilk müdahalenin 14 dakikada yapıldığını belirtip, 10 uçak ve 20 helikopterle havadan; 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 61 iş makinesi ve 1596 personelle karadan mücadele edildiğini kaydetti.

            Havadan müdahale sırasında denizden su alımı yapan helikopterler ve uçaklar için Sahil Güvenlik Komutanlığı botları bölgede tedbir aldı.

                Jandarma komando ekipleri ise tahliye edilen evlerin önünde nöbet tuttu.

                Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin saat 12.30 sıralarında Datça Orman İşletme Şefliği'nde basın açıklaması yapması bekleniyor.

                09.05: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "#Datça'da gece saatte 70 km hıza ulaşan rüzgârın an itibariyle şiddetini azaltmasını bekliyoruz. Saatte 10 km'ye kadar düşecek. Bu, ekiplerimizin işini biraz kolaylaştırabilir. Ama birçok noktada sıcaklık ve rüzgâr kaynaklı yangın riski devam ediyor! Lütfen dikkatli olalım." açıklamasında bulundu.



                07.54:                 Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte 5 uçak ve 12 helikopterlik hava gücüyle müdahale yeniden başladı.

                Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Karadan yürütülen çalışmalara, gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopter de dahil oldu. Gece boyunca müdahale sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla da 12 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına yeniden başladı.

                Çeşitli illerden gelen 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesiyle 1500'e yakın işçi, 130 gönüllü söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Farklı kurumlardan ekipler de destek sağlıyor.

                Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

                06.13: KISMEN KONTROL ALTINDA

                İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın komuta aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi ve 38 teknik elemanın müdahale ettiği öğrenildi.

                İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile bölgeye inceleme yapmak için gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, açıklama yaptı. Vali Köşger yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

                ''Çeşme ilçesindeki Karaköy mevki ve Ovacık Mahallesi'ndeki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz tam teçhizat ile herhangi bir duruma karşın görevlerini sürdürüyorlar. Saat 10-11 arası rüzgarın şiddetlenmesi ihtimali yüksek. O sebeple risk hala geçmiş değil.''


                06.13: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla Datça'da devam eden orman yangınında 19 kişinin etkilendiğini, 9 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
                Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla Datça'daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında" ifadelerini kullandı.

                ''Çeşme ilçesindeki Karaköy mevki ve Ovacık Mahallesi'ndeki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz tam teçhizat ile herhangi bir duruma karşın görevlerini sürdürüyorlar''

                    02.47: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangın bölgesi olan Datça'da açıklamalarda bulundu. İlk tespitlere göre yangının elektrik trafosundan çıktığını belirten Kirişci, "Yaklaşık 500-600 hektar civarında bir alan zarar görmüştür. Bu 500-600 hektarlık alanın tam olarak tespitini inşallah yangın kontrol altına alındıktan ve gerekli ölçümler yapıldıktan sonra daha net olarak ifade edilebilecek durumda olacağız" açıklamasında bulundu.

                    MUĞLA DATÇA'DA ORMAN YANGINI
                    Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan ve 600 hektar alanda etkili olan orman yangını, 2'inci gününde, 3 ayrı noktada ilerliyor. Alevlere 17 helikopter ile 10 uçakla havadan, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelle karadan müdahale ediliyor.

                    Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.21 sıralarında yangın çıktı.

                    Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ile bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi. Tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı.

                    Mesudiye mahallesinin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.

                    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bölgeye gelerek, incelemelerde bulunduktan sonra düzenlediği basın toplantısında ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğu belirtti.

                    AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangına müdahale çalışmalarına, AFAD ve Valilik koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının personel ve TOMA'larla, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesinin itfaiye araçları ve tankerlerle destek verdiği bildirildi.

                        DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI ASKERLERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
                        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Muğla Valiliğinin talebi üzerine Datça'da meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına destek için Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdan personelin yanı sıra arazöz, dozer, su tankeri gibi yangın söndürme ve arazi araçları görevlendirilmiştir." bilgisine yer verildi.

                        Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı.

                        Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

                        EVLER TAHLİYE EDİLDİ
                        Ayrıca, tedbir amacıyla 5 ev boşaltıldı, 15 kişi ve 5 hayvan jandarma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

                        Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, "Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris'te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz" dedi.

                        ACİL YADIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ
                        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

                        Bakan Yanık, "Muğla, Datça'da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık. Datça'daki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

                        BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
                        Bakan Koca, "Muğla Datça'da saat 12.30'da başlayan orman yangını sebebiyle 16 Ambulans ve 9 UMKE Timi, toplam 76 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Yangından etkilenen 4 kişinin tedavisi yapılmıştır. Halen devam eden yangının en az zararla, bir an önce söndürülmesini ümit ediyoruz." dedi.

                        İzmir'in Çeşme ilçesindeki Karaköy mevkisinde makilikte ve Ovacık Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangınlar havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı. Meteorolojinin verilerine göre 10.00-11.00 saatleri arası şiddetli rüzgar ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Vali Köşger, "O nedenle halen risk geçmiş değil. Vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz" dedi.

                            Karaköy mevkisindeki Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, dün saat 13.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda, Orman Genel Müdürlüğü'ne ve bir kişiye ait yaklaşık 2 hektar makilik arazide başladığı belirlenen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak Zeytineli mevkisine sıçradı, İzmir-Çeşme otoyolunu tehdit etmeye başladı. Otoyol trafiğe kapatılırken, sürücüler, Zeytinler gişelerinden İzmir-Çeşme eski yoluna yönlendirildi.

                            KAYNAK YAPARKEN YANGIN ÇIKARAN 7 KİŞİYE GÖZALTI

                            Söndürme çalışmaları sürerken güvenlik güçleri tarafından yangına sebebiyet verdiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yangının, bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapım çalışmaları sürdürülen hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktığı belirlenmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayla ilgili 7 inşaat işçisi yakalanmış ve haklarında tahkikat başlatılmıştır" denildi.

                            EMNİYETİ SAĞLADILAR, TRAFİK AKIŞINI DÜZENLEDİLER
                            Öte yandan, yangın bölgesinde; emniyeti sağlamak, trafik akışını düzenlemek ve yangın söndürme faaliyetlerini desteklemek maksadıyla İzmir İl Jandarma Komutanlığı emir ve komutasında; 2 jandarma asayiş komando timi, 2 jandarma TOMA, 5 polis TOMA, 10 jandarma asayiş timi, 11 jandarma trafik timi, 1 istihbarat ve 1 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele unsuru ile 1 olay yeri inceleme timi görev yaptı.

                            OVACIK'TA ORMAN YANGINI ÇIKTI
                            Bu bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürerken bu kez de saat 18.00 sıralarında Ovacık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler, buradaki yangına da 2 dakika içinde ilk müdahaleyi yaptı. Ovacık Mahallesi'ndeki 2 sitede oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, gece boyunca hem Karaköy mevkisinde hem de Ovacık'taki yangınlara müdahaleyi sürdürdü.

                            İzmir'in Çeşme ve Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor.

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                            Haberler Yaşam Muğla ve İzmir'de peş peşe orman yangınları! Datça, Çeşme'den sonra şimdi de Bergama'da başladı
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