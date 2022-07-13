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    • Yaşam
    • 13.07.2022 13:53
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    • 14.07.2022 07:27
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    Muğla Datça ve İzmir Çeşme'de orman yangını!

    Son dakika haberi! Dün öğlen saatlerinde önce Muğla Datça'da ardından İzmir'in Çeşme ilçelerinde orman yangını çıktı. Çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Çeşme'deki yangının kontrol altına alındığını belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Saat 10-11 arası rüzgarın şiddetlenmesi ihtimali yüksek. O sebeple risk hala geçmiş değil" dedi. Yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Datça ve Çeşme’de orman yangını!

    Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan ve 600 hektar alanda etkili olan orman yangını, 2'inci gününde, 3 ayrı noktada ilerliyor. Alevlere 17 helikopter ile 10 uçakla havadan, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelle karadan müdahale ediliyor.



    Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.21 sıralarında yangın çıktı.

    Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ile bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi. Tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı.

    Mesudiye mahallesinin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bölgeye gelerek, incelemelerde bulunduktan sonra düzenlediği basın toplantısında ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğu belirtti.

    AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangına müdahale çalışmalarına, AFAD ve Valilik koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının personel ve TOMA'larla, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesinin itfaiye araçları ve tankerlerle destek verdiği bildirildi.

        DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI ASKERLERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Muğla Valiliğinin talebi üzerine Datça'da meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına destek için Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdan personelin yanı sıra arazöz, dozer, su tankeri gibi yangın söndürme ve arazi araçları görevlendirilmiştir." bilgisine yer verildi.

        Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı.

        Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

        EVLER TAHLİYE EDİLDİ
        Ayrıca, tedbir amacıyla 5 ev boşaltıldı, 15 kişi ve 5 hayvan jandarma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

        Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, "Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris'te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz" dedi.

        ACİL YADIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ
        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        Bakan Yanık, "Muğla, Datça'da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık. Datça'daki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

        BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
        Bakan Koca, "Muğla Datça'da saat 12.30'da başlayan orman yangını sebebiyle 16 Ambulans ve 9 UMKE Timi, toplam 76 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Yangından etkilenen 4 kişinin tedavisi yapılmıştır. Halen devam eden yangının en az zararla, bir an önce söndürülmesini ümit ediyoruz." dedi.

        BİR YANGIN DA İZMİR'DE
        Öte yandan bir orman yangını da İzmir Çeşme'de başladı.

            Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, yangın çıktı.

            Yangına 3 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 dozer ve itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildi.

            Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, İzmir-Çeşme otoyoluna kadar ilerledi. Bu nedenle, İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

            ÇEŞME'DEKİ YANGININ SEBEBİ
            Edinilen bilgiye göre yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşirken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

            İzmir'in Çeşme ve Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor.

            MÜDAHALE SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA YENİDEN BAŞLADI
            İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında havanın kararması ile sona eren havadan müdahale, günün ilk ışıkları ile tekrar başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince'nin bölgede inceleme yaptığı öğrenildi. Yangına müdahalede, 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın komuta aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi ve 38 teknik elemanın görev aldığı belirtildi

            YANGIN KONTROL ALTINDA: RİSK DEVAM EDİYOR
            Çeşme'deki yangının kontrol altına alındığını belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Saat 10-11 arası rüzgarın şiddetlenmesi ihtimali yüksek. O sebeple risk hala geçmiş değil" dedi.

            VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA: 7 KİŞİ GÖZALTINDA
            İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangınla ilgili İzmir Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Yangının, hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesinden kaynaklanan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı ve 7 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

            "Çeşme'nin Karaköy Mahallesi, Karahisar mevkiinde makilik arazi içerisinde bugün saat 13.25 sıralarında yangın çıktığı ilgili kurumlarımıza bildirilmiştir: Söz konusu yangının eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda, Orman Genel Müdürlüğüne ve bir kişiye ait yaklaşık 2 hektar makilik arazide meydana geldiği, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı tespit edilmiştir. Yangının, bir STK tarafından yapım çalışmaları sürdürülen hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktığı belirlenmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayla ilgili 7 inşaat işçisi yakalanmış ve haklarında tahkikat başlatılmıştır."

            Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler hakkında bilgi verilen açıklamanın devamında, "Yangın söndürme çalışmalarına; 2 yangın söndürme uçağı, 5 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 6 itfaiye su tankeri ve 4 dozer ile müdahale edilmiş olup, söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarına devam edilmektedir. Öte yandan, yangın bölgesinde; emniyeti sağlamak, trafik akışını düzenlemek ve yangın söndürme faaliyetlerini desteklemek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığımız emir ve komutasında; 2 jandarma asayiş komando timi, 2 jandarma TOMA, 5 polis TOMA, 10 jandarma asayiş timi, 11 jandarma trafik timi, 1 istihbarat ve 1 KOM unsuru ile 1 olay yeri inceleme timi görev yapmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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