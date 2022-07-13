Evdeki 'öteki kadın' kocası çıkan televizyoncuya bir şok daha! Akılalmaz gerçeği gizli kamera ortaya çıkarmıştı

"BAŞKALARININ ELİNE NASIL GEÇTİ BİLMİYORUM"

Başka bir celse savunması alınan sanık kadın A.B. ise suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Görüntüler benim tarafımdan hiç kimseyle paylaşılmamıştır. Ailem ve arkadaşlarımla da paylaşmadım. Ben bu görüntüleri gördüğüm sırada bir arkadaşım yanımdaydı. Bu nedenle beraber görmüş oldum. Dolayısıyla görüntüleri kendisine göndermem mümkün değildir Başkalarının eline nasıl ve ne şekilde geçtiğini bilmiyorum" dedi.

"KENDİ GÖRÜNTÜSÜNÜ YAYINLAMASI OLAĞAN DEĞİL"

Taraflar dinlendikten sonra Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, ikilinin evlilikleri devam ederken birlikte yaşadıkları evin salon ve yatak odasına sanık kadın A.B.'nin gizli kamera yerleştirerek kocası K.B.'nin özel görüntülerini kayda aldığını ve sonrasında bu görüntüleri boşanma davası devam ederken kullanarak şikayette bulunduğunu belirtti. Sanık A.B.'nin söz konusu görüntüleri kendisi tarafından ifşa etmediği yönünde savunma yaparak suçlamayı kabul etmediğini ancak K.B.'nin kendisine ait olan özel görüntüleri yayınlamasının ise hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kaydetti. Görüntülerin ifşasının sanık tarafından gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiğinin altını çizen savcı, sanığın "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.