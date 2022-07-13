Evdeki 'öteki kadın' kocası çıkan televizyoncuya bir şok daha! Akılalmaz gerçeği gizli kamera ortaya çıkarmıştı

Akıllara durgunluk veren olay 2020 yılının Kasım ayında yaşandı. Ünlü kadın televizyoncu A.B, dolabındaki iç çamaşırları ve kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini görünce mühendis eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü.
Çiftin 2015'de dünyaya gelen çocuğu annesine, "Bu eve sen yokken bir kadın geliyor" dedi. Kuşkulanan A.B, salon ve yatak odasına gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini izleyen ünlü televizyoncu evdeki 'öteki kadın'ın kocası olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Hemen boşanma davası açtı.
"GÖRÜNTÜLERİMİ İFŞALADI" DAVASI
İkilinin davası devam ederken K.B.'nin "görüntülerimi usulsüz kayda aldı" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, K.B. evlilikleri devam ederken televizyoncu eşi A.B.'nin evin salon ve yatak odasına gizli kamera yerleştirerek özel görüntülerini kayda aldığı ve bu görüntüleri boşanma davası devam ederken kullanıp aleyhinde kullandığını belirtti.
A.B. ise eşinin de bu durumdan haberdar olduğunu ve kendisinin davayı lehine çevirmek için görüntüleri öne sürse de savcılık, evde eşinin kıyafetleriyle dolaşan K.B.'nin özel görüntülerini yayınlamasının hayatının olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. A.B.'nin "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.