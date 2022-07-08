Irmak Muştu’dan kalıcı makyaj konusunda öneriler

Protez tırnak tasarımının estetik ve fonksiyonel yönüyle gündelik hayatın tamamlayıcılarından biri haline dönüştüğünü belirten Irmak Muştu, "Farklı tasarımlarıyla tırnakta modanın öncüsü olan protez tırnaklar, aynı zamanda hayatı kolaylaştırıyor. Yaşamın koşuşturmasından dolayı tırnak bakımına zaman ayırmakta zorlananlar, protez tırnaklarla bakımlı ellere kavuşuyor. Protez tırnaklar, yaklaşık 1 saat süren bir işlemin ardından 2-3 haftada bir yapılan bakımlarla 2,5 ay boyunca kullanılabiliyor. Tırnakları kırılan ya da tırnak yapısı estetik olmayanlar için de olmazsa olmaz bir uygulama haline geldi" dedi.



Protez tırnak, kalıcı makyaj ve ipek kirpik gibi uygulamaların hayatı kolaylaştıran yönleriyle çok tercih edildiğini söyleyen Irmak Muştu, "Tarihi bundan 5 bin yıl öncesine, eski bir Mısır geleneğine dayanan kalıcı makyaj uygulamaları, her zaman bakımlı görünmek isteyenlere nokta atışı çözümler sunuyor. Makyaj yapmaya vakit ayıramayanların yanı sıra, gündelik hayatı fiziksel aktivite üzerine kurulu olan sporcular ve sahne sanatçıları tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Yüzde doğuştan ya da sonradan oluşan şekil bozukluklarının düzeltilmesine de olanak sağlayan kalıcı makyaj uygulamalarıyla ince dudaklar ve seyrek kaşlara hacim kazandırılabiliyor. Kanser ve meme estetiği operasyonu sonucunda meme ucunda oluşan deformasyonları da kalıcı makyajla ortadan kaldırabiliyoruz." şeklinde konuştu.



İş ve sosyal yaşamda aktif bir pozisyonda olanlar için kolaylık sağladığını ifade eden Muştu, "Yoğun ve koşturmalı hayatı olanlar aradıkları özgüveni kalıcı makyaj ve ipek kirpik uygulamalarında buldu. Böylece kendilerini ifade etme güçlüğü yaşamadan gündelik hayatlarını sürdürebiliyorlar." dedi.