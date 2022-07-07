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    • Yaşam
    • 07.07.2022 17:51
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    • 07.07.2022 17:51
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    THECELİK'in başarısı ülke sınırlarını aşıyor

    THECELİK’in 26 Mayıs Cuma günü yayımlanan single'ı “Houze”, dünyanın en büyük EDM müzik sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve Malbec Recordings'in New Releases çalma listesinde pek çok global sanatçının yanındaki yerini aldı.

    THECELİK’in başarısı ülke sınırlarını aşıyor

    THECELIKin yeni single'ı "Amsterdam", ilk hafta sonunda 100 binden fazla dinlendi ve Spotify En iyi Çıkış Yapanlar listesine 26. sıradan giriş yaptı. New Music Friday Denmark listesine üst sıralardan yerleşti.

    THECELIK HAKKINDA
    Dance Pop/House sanatçısı, Hollanda Amsterdam'daki Future College of Music'te şarkı yazarlığı ve müzik yönetimi eğitimi aldıktan sonra, Malbec Agency şirketinde stajyer A&R olarak çalışmak için San Diego (California) ' ya taşındı.

    San Diego'dayken; A&R'lık süreçlerini endüstrinin en iyilerinden öğrenen THECELIK, aynı zamanda Müzisyen'lik kariyerine de orada başladı. Hayatın her alanından ve özellikle de Malbec Records çevresindeki arkadaşlarından ve müzisyenlerden oldukça fazla ilham alan THECELIK, kişisel tecrübelerini daima sanatına yansıtıyor.

    THECELIK aynı zamanda, yayımlanacak olan yeni projelerinde Malbec Records bünyesindeki isimlerle iş birliği içinde olduğunun da ipuçlarını veriyor.

    Mert Harmankaya ve Bugra Atmaca ile aynı sahneyi paylaşan THECELIK, San Diego'nun sound'unu da Zorlu PSM'deki Electonica partilerine getirdi. Tüm bunlar yeniyi keşfetmeye olan açlıkla birleşince; THECELIK, Türkiye House Müzik sahnesindeki yerini her geçen gün sağlamlaştıran bir sanatçı oldu. Genç yıldızın, Kiss FM UK Müzik Ödülleri'nde de 'En İyi Çıkış' kategorisinde de adaylığı bulunuyor.

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