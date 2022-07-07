8'in kattan düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta'nın ölümü şüphe uyandırdı





SAKIN SUSMAYIN

Kars'ta kendisini 3 yıldır taciz ettiği gerekçesiyle Birdal Doğan'ı, babasının silahı ile öldüren Azra E., ilk duruşmada tahliye edildi. Genç kız, "Son olarak 'Seni kaçıracağım o... Seni kendime kadın yapıp sonra da satacağım' dedi. Ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin, susmayın, başıma gelen olay sizlerin de başına gelmesin. Bu olayı yaşayan kim varsa polise gitsin, çünkü siz sustukça karşı taraf sizin üstünüze gelir" diye konuştu.



CORONA HORTLADI

Tüm dünyada olduğu gibi salgında günlük vaka sayıları Türkiye'de de hızla artmaya başladı. İstanbul'dan sonra Ankara'da da tırmanış başlayınca günlük vaka sayıları da 10 bin kapısına dayandı. 27 Haziran-3 Temmuz arasında 57 bin kişinin testi pozitif çıktı. 25 kişi yaşamını yitirdi. Vakaların bayram ve yaz tatili nedeniyle Anadoluya yayılması endişesi yaşanıyor.



MAKSAT HIRSIZLIK

Samsun'da marketten 30 kilo pirinç çalan Y.T, yakalandı. "Yemek için üzüm aldım" dedi, kamera yalanladı.



BAYRAM HAVASI

Meteoroloji, bayram havasını açıkladı: Sıcaklık 35-40 derece, yer yer yağışlı...



YAKMA YAĞ!

Bolu'da Şükran Emre (68), kızartma yaparken üzerine yağ sıçradı. Kıyafeti tutuşan kadın kurtarılamadı.

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