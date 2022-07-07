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    8'in kattan düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta'nın ölümü şüphe uyandırdı

    Ayşe Özgecan Usta, 8’inci kattan düşerek can verdi! Sevgilisi Bartu Can Akkışla hakkında 6 yıl hapis istendi. Sebebi ise şöyleydi: İntihar girişimini öngöremedi. Engellemek için peşinden gitmedi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Şüpheye düştük

    Zonguldak'ta yaşayan Ayşe Özgecan Usta, geçtiğimiz yıl sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın evine gitti. İkilinin arası evlilik yüzünden gerildi! Çıkan tartışmada, Özgecan Usta, "Kendimi atacağım" dedi! 8'inci kattaki dairenin terasından düşerek can verdi. Ev hapsine çaptırılan Bartu Can Akkışla için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istedi. Sebebi ise ilginçti: Bartu Can Akkışla, Özgecan Usta'nın intihar girişiminde bulunabileceğini öngöremedi ve kavgaya devam etti. Genç kadın canına kıymak için terasa çıktığı sırada engel olmak için peşinden gitmedi!



    YANDI YÜREK
    Hacı Mehmet Akçay, dün Konya Şehir Hastanesi'ni bastı. Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'ya kurşun yağdırdı. Ardından canına kıydı...
    Sağlıkçıya yönelik şiddet, can yaktı. Acı haberin adresi bu kez Konya'ydı. Güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay, dün Şehir Hastanesi'ni bastı. Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın odasına daldı! Genç hekime kurşun yağdırdı. Ardından aynı silahla canına kıydı. Meslektaşlarını kaybetmenin acısını yaşayan sağlık çalışanları, hastanenin bahçesinde toplandı. Eylem yaptı. "Sağlıkçılara uzanan eller kırılsın" sloganları attı. Kimi doktorlar ise gözyaşlarını tutamadı. Saldırı nedeniyle Konya'daki sağlık çalışanları 7-8 Temmuz'da iş bırakma kararı aldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlattı. Sağlıkçılar, hastane bahçesinde saldırıyı lanetledi. Mehmet Akçay, Dr. Ekrem Karakaya'ya kurşun yağdırdı.



    LANETLİYORUZ
    Sağlık Bakanı Koca, "Hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz" dedi.(Tolga YANIK)



        YEŞİLÇAM FİLMİ
        Hakan Yılmaz, 12 yıl önce babasının işadamı Ahmet Necati Yılmaz olduğunu öğrendi. Mahkemeye gitti. DNA testinden sonuç geldi: Örnekler yüzde 99 eşleşti! Bursa'da yaşanan olay, Yeşilçam filmi gibiydi. Hakan Yılmaz (56), 12 yıl önce babasının iş insanı Ahmet Necati Yılmaz olduğunu öğrendi. Mahkemeye gitti. Bunun üzerine 2007'de hayatını kaybeden Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı açıldı, test için örnekler elde edildi. Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemede sona gelindi. Ahmet Necati Yılmaz ile Hakan Yılmaz'ın dokuları yüzde 99.99 eşleşti. 56 yıl sonra gerçek babasını öğrenen Yılmaz şaşkınlığını gizleyemedi. "Çok duygusalım şu anda. Artık ben Ahmet Necati Yılmaz'ın oğluyum. Hakkımı sonuna kadar almak istiyorum" dedi.



        94 MİLYON DEVRETTİ
        6+ joker bilen çıkmayınca 94 milyon 223 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 131'er bin, 4 bilenler bin 519'ar, 3 bilenler 157'şer, 2 bilenler ise 16'şar lira alacak.



        2 MİLYON DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 953 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 514'er, 4+1 bilenler 426'şar, 4 bilenler 46'şar, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



            SAKIN SUSMAYIN
            Kars'ta kendisini 3 yıldır taciz ettiği gerekçesiyle Birdal Doğan'ı, babasının silahı ile öldüren Azra E., ilk duruşmada tahliye edildi. Genç kız, "Son olarak 'Seni kaçıracağım o... Seni kendime kadın yapıp sonra da satacağım' dedi. Ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin, susmayın, başıma gelen olay sizlerin de başına gelmesin. Bu olayı yaşayan kim varsa polise gitsin, çünkü siz sustukça karşı taraf sizin üstünüze gelir" diye konuştu.

            CORONA HORTLADI
            Tüm dünyada olduğu gibi salgında günlük vaka sayıları Türkiye'de de hızla artmaya başladı. İstanbul'dan sonra Ankara'da da tırmanış başlayınca günlük vaka sayıları da 10 bin kapısına dayandı. 27 Haziran-3 Temmuz arasında 57 bin kişinin testi pozitif çıktı. 25 kişi yaşamını yitirdi. Vakaların bayram ve yaz tatili nedeniyle Anadoluya yayılması endişesi yaşanıyor.

            MAKSAT HIRSIZLIK
            Samsun'da marketten 30 kilo pirinç çalan Y.T, yakalandı. "Yemek için üzüm aldım" dedi, kamera yalanladı.

            BAYRAM HAVASI
            Meteoroloji, bayram havasını açıkladı: Sıcaklık 35-40 derece, yer yer yağışlı...

            YAKMA YAĞ!
            Bolu'da Şükran Emre (68), kızartma yaparken üzerine yağ sıçradı. Kıyafeti tutuşan kadın kurtarılamadı.

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            Haberler Yaşam 8'in kattan düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta'nın ölümü şüphe uyandırdı
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