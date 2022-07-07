8'in kattan düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta'nın ölümü şüphe uyandırdı

Zonguldak'ta yaşayan Ayşe Özgecan Usta, geçtiğimiz yıl sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın evine gitti. İkilinin arası evlilik yüzünden gerildi! Çıkan tartışmada, Özgecan Usta, "Kendimi atacağım" dedi! 8'inci kattaki dairenin terasından düşerek can verdi. Ev hapsine çaptırılan Bartu Can Akkışla için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istedi. Sebebi ise ilginçti: Bartu Can Akkışla, Özgecan Usta'nın intihar girişiminde bulunabileceğini öngöremedi ve kavgaya devam etti. Genç kadın canına kıymak için terasa çıktığı sırada engel olmak için peşinden gitmedi!
YANDI YÜREK
Hacı Mehmet Akçay, dün Konya Şehir Hastanesi'ni bastı. Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'ya kurşun yağdırdı. Ardından canına kıydı...
Sağlıkçıya yönelik şiddet, can yaktı. Acı haberin adresi bu kez Konya'ydı. Güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay, dün Şehir Hastanesi'ni bastı. Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın odasına daldı! Genç hekime kurşun yağdırdı. Ardından aynı silahla canına kıydı. Meslektaşlarını kaybetmenin acısını yaşayan sağlık çalışanları, hastanenin bahçesinde toplandı. Eylem yaptı. "Sağlıkçılara uzanan eller kırılsın" sloganları attı. Kimi doktorlar ise gözyaşlarını tutamadı. Saldırı nedeniyle Konya'daki sağlık çalışanları 7-8 Temmuz'da iş bırakma kararı aldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlattı. Sağlıkçılar, hastane bahçesinde saldırıyı lanetledi. Mehmet Akçay, Dr. Ekrem Karakaya'ya kurşun yağdırdı.
LANETLİYORUZ
Sağlık Bakanı Koca, "Hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz" dedi.(Tolga YANIK)