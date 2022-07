8'in kattan düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta'nın ölümü şüphe uyandırdı

Zonguldak'ta yaşayan Ayşe Özgecan Usta, geçtiğimiz yıl sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın evine gitti. İkilinin arası evlilik yüzünden gerildi! Çıkan tartışmada, Özgecan Usta, "Kendimi atacağım" dedi! 8'inci kattaki dairenin terasından düşerek can verdi. Ev hapsine çaptırılan Bartu Can Akkışla için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istedi. Sebebi ise ilginçti: Bartu Can Akkışla, Özgecan Usta'nın intihar girişiminde bulunabileceğini öngöremedi ve kavgaya devam etti. Genç kadın canına kıymak için terasa çıktığı sırada engel olmak için peşinden gitmedi!