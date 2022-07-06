E-Atık Paylaş ile dünyayı kurtaran proje

E-Atık Paylaş projesinin kurucusu Ahmet Yılmaz, geliştirdiği bu projeyle birlikte elektronik atıkların hem Dünya için oluşturduğu zararları azaltmayı hem de Sivil Toplum Kuruluşları için bağış haline dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtti.



E-Atık Paylaş, elektronik atık geri dönüşüm bilinci kazandırmayı hedeflemektedir. Bu proje kapsamında evinde ve iş yerinde elektronik atıkları (Telefon, Tablet, Kulaklık, Bilgisayar ve benzeri) elektronik atıklar olanlar belirledikleri Sivil Toplum Kuruluşlarından herhangi birine kolayca bağış yapabilecekler. Böylece sıfır atık ve döngüsel ekonomi bilincinin yaygınlaşması, karbon ayak izinin azaltılması sağlanmaktadır. Küresel ısınmayla ilgili sorunlarla mücadele etmek için temel unsurlardan biri de karbon ayak izinin azaltılmasıdır. Dünya üzerindeki faaliyetlerimizin çoğu karbon salınımına neden olmaktadır. Elektronik atıkların da karbon salınımı oldukça fazladır. Dünya atmosferine ve çevreye zararı en aza indirmek amacıyla geliştirilen E-Atık Paylaş projesiyle birlikte karbon ayak izini azaltarak ve geri dönüşüm bilincinin artmasını sağlayarak Sivil Toplum Kuruluşlarına bağış dönüşmesi sağlanmaktadır.



Kar amacı gütmeyen, komisyon ya da benzeri herhangi bir gelir sağlamayan E-Atık Paylaş projesi tamamen gönüllü ekiplerin iyilik paylaşma motivasyonuyla devam etmektedir.





E-ATIK PAYLAŞ PROJESİNE NASIL KATILIRIM?

Evinizde ya da iş yerinizde bulunan elektronik atıklarınızı www.eatikpaylas.org girerek STK'lara destek olabilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor;

- www.eatikpaylas.org web sitesine girerek sizden istenen isim, soy isim, e-posta adresi, telefon numaranız, il ve ilçeniz, bağış yapmak istediğiniz STK ve son olarak bağış yaptığınız elektronik atığın türünü ve teslim noktasını seçerek bir sonraki adıma geçmek.

-Daha sonraki sayfada size özel verilen kodla birlikte en yakın teslim noktasına giderek elektronik atığınızı tamamen ücretsiz bir şekilde bağışlayabilirsiniz.

-Yaptığınız bağış sonrası bir teşekkür sertifikasına sahip olacaksınız.