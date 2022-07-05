Düzce'de ilginç olay! 90 yaşındaki babasına horoz hediye etti, 392 TL cezayı yedi

Düzce'de Mücella Ulcay, pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle dışarı çıkamayan 90 yaşındaki babası için 3 tavuk ve 1 horoz aldı. Müstakil evlerinin bahçesinde bakmaya başladı. Ancak sabahları öten horozdan rahatsız olan komşuları önce polisin, sonra da belediyenin kapısını çaldı. Eve gelen polisler, 'şikayete değer bir konu yok' diye ayrıldı. Zabıta ise horozun kesilmesini ya da başka bir yere verilmesini vurguladı. Ulcay, zabıtanın isteğine karşı çıktı ve horoza bakmaya devam etti.
SONUCU BEKLİYORUM
Bunun üzerine Ulcay'a, Düzce Belediyesi İl Encümen Kurulu kararıyla, 'Evinin bahçesinde tavuk, horoz baktığı, gürültüsü ve kokusuyla çevreye rahatsızlık verdiği, hayvanların bakıldığı yerin uygun olmaması' gerekçesiyle Kabahatler Kanunu gereği 392 lira ceza uygulandı. Cezaya itiraz ettiğini söyleyen Mücella Ulcay şunları söyledi: Sabahları doğal olarak horoz ötüyor. Horozun ötüşünden rahatsız olmuşlar. Burası benim özel mülküm dedim. Gürültü ve kokudan dolayı kesilmiş. 1 horozun çıkardığı ses gürültü olabilir mi? Ya da 3-5 tavuğun kokusu koku olabilir mi? Bu cezaya itiraz ettim. Bana tebligat geldikten 3-5 gün sonra il encümenine itiraz ettim. Şimdi sonucu bekliyorum."