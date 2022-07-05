Düzce'de ilginç olay! 90 yaşındaki babasına horoz hediye etti, 392 TL cezayı yedi

Düzce'de Mücella Ulcay, pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle dışarı çıkamayan 90 yaşındaki babası için 3 tavuk ve 1 horoz aldı. Müstakil evlerinin bahçesinde bakmaya başladı. Ancak sabahları öten horozdan rahatsız olan komşuları önce polisin, sonra da belediyenin kapısını çaldı. Eve gelen polisler, 'şikayete değer bir konu yok' diye ayrıldı. Zabıta ise horozun kesilmesini ya da başka bir yere verilmesini vurguladı. Ulcay, zabıtanın isteğine karşı çıktı ve horoza bakmaya devam etti.