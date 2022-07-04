Berat Bektaş, işitme engelli dünyaya geldi: Duymaya başlasa da konuşması spor sayesinde oldu

İşitme engelli genç spor sayesinde hayata sarıldı. Önce konuşmaya başladı, ardından madalyaları sıraladı... Azim dolu haberin adresi Kahramanmaraş'tı.

Sürmeli-Dürdane Bektaş'ın oğulları Berat, işitme engelli olarak hayata gözlerini açtı. Bektaş çifti, duyamadığı için konuşamayan Berat'ın tedavisi için Kayseri'ye taşındı. Hatta baba Bektaş, köydeki 4 dönümlük tarlasını satarak oğlunun işitme cihazını aldı.

Beynine cip takılan Berat, o günden sonra duymaya başladı. Ancak bir türlü konuşamadı. Bu sırada Berat, Tekvando Milli Takım Antrenörü Yavuz Sayan'la tanıştı. Onun önerisiyle birlikte tekvando sporuna başladı.

Başarı basamaklarını hızla tırmandı. 5 yılda, tam 6 kez Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı. Bir yandan müsabakalara hazırlanan Berat, bir yandan da sosyalleşerek engelleri aştı. Konuşmaya başladı. Ailesine çifte mutluluk yaşattı. Bektaş Ailesi " Oğlum tekvando sayesinde konuşmaya başladı. Meğer en etkili ilaç spormuş" ifadesini kullandı. ALİ ALTUNTAŞ