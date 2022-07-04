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    Berat Bektaş, işitme engelli dünyaya geldi: Duymaya başlasa da konuşması spor sayesinde oldu

    Berat Bektaş, işitme engelli dünyaya geldi. Ameliyatın ardından duyabildi. Ancak bir türlü konuşamayınca, tekvandoya yöneldi. İşte bu sayede, hayatı değişti. Hem başarı merdivenlerini tırmandı hem de ilk kelimelerini söyledi. Ailesine ve antrenörüne en kıymetli hediyeyi verdi...

    Çok konuşulur

    İşitme engelli genç spor sayesinde hayata sarıldı. Önce konuşmaya başladı, ardından madalyaları sıraladı... Azim dolu haberin adresi Kahramanmaraş'tı.

    Sürmeli-Dürdane Bektaş'ın oğulları Berat, işitme engelli olarak hayata gözlerini açtı. Bektaş çifti, duyamadığı için konuşamayan Berat'ın tedavisi için Kayseri'ye taşındı. Hatta baba Bektaş, köydeki 4 dönümlük tarlasını satarak oğlunun işitme cihazını aldı.

    Beynine cip takılan Berat, o günden sonra duymaya başladı. Ancak bir türlü konuşamadı. Bu sırada Berat, Tekvando Milli Takım Antrenörü Yavuz Sayan'la tanıştı. Onun önerisiyle birlikte tekvando sporuna başladı.

    Başarı basamaklarını hızla tırmandı. 5 yılda, tam 6 kez Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı. Bir yandan müsabakalara hazırlanan Berat, bir yandan da sosyalleşerek engelleri aştı. Konuşmaya başladı. Ailesine çifte mutluluk yaşattı. Bektaş Ailesi " Oğlum tekvando sayesinde konuşmaya başladı. Meğer en etkili ilaç spormuş" ifadesini kullandı. ALİ ALTUNTAŞ

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    Haberler Yaşam Berat Bektaş, işitme engelli dünyaya geldi: Duymaya başlasa da konuşması spor sayesinde oldu
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