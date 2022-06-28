Ulvi Tokdemir’in 2023 hedefi Avrupa

Son dönemlerde tarım sektörünün tam ortasına bomba gibi düşen Plant Activity yankıları hala devam ediyor. Ulvi Tokdemir, 1977 yılında Konya'da doğmuş ve hayatının 30 yıl gibi bir süresini yine burada tarım yaparak geçirmiştir. Bu süre zarfı içinde tarıma dair birçok bilgiye vakıf olurken aynı zamanda tarım sektöründe her gün daha da büyüyen tarım sorunlarına karşı da duyarlı hale gelmiş ve bu konularda derinlemesine araştırmalar ve çalışmalar yapmıştır.

Tarım ile haşır neşir olduğu her dönemde spesifik bir bakış açısını elden bırakmayan Ulvi Tokdemir, bu süre içinde tarıma yönelik hayaller kurmuş ve bu hayallerini gerçeğe dönüştürebilmek için de adeta deyim yerindeyse canla başla çalışmıştır. 15 yıl gibi uzun süren bir süre sonrasında ise büyük hayali olan Plant Activity organik sıvı gübre hayalini hayata geçirmeyi başarmıştır.

Çiftçilerin ortak sorunlarına parmak basan ve bu sorunların çözümlerine eğilim gösteren ünlü iş insanı, Yavuzoğulları Tarım şirketi olarak bundan sonra da her zaman en doğal ve en etkili çözüm yöntemleri ile çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini de her röportajında mutlaka vurgulamaktadır. Bir gübreden çok daha fazlası olan Plant Activity, çiftçilere ihtiyaç duydukları tüm desteği bilimsel dayanaklara dayandırarak sunmaktadır. Bu doğrultuda yaptığı girişimden son derece memnun olan Tokdemir, hedefini geniş tutarak ürünü sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Avrupa ülkelerinde de kategorinin içindeki ürünler arasında en iyisi olduğunu kanıtlamayı hedefliyor.

Sadece Türkiye Değil Tüm Dünya Tanıyacak!

Ulvi Tokdemir'in yönetiminde olan Yavuzoğulları Tarım şirketi, Plant Activity ile birlikte tarım sektörüne yeni bir ivme kazandırdı. Ancak hedefi her zaman büyük tutan bir şirket olduğundan Avrupa ülkelerine de bu bu projeyi kısa sürede tanıtmayı hedefliyor.

Aklın ve bilimin yolundan ayrılmadan, kolektif yapıda ilerleme kaydeden Yavuzoğulları Tarım; bireysel firmaların ayakta kalmasının son derece zor hatta imkansız olduğunu ifade ederek bu bakış açısının tam tersine kolektif yapılarını şirket olarak korumaya daima özen gösterdiklerini vurgulamaktadır. Teknolojinin ve çağın gereklilikleri doğrultusunda sürekli yeniliklere ve gelişmelere açık olan bir şirket olarak ürün standartlarını da her geçen gün yükseltmeye devam etmektedir.

Bu denli evrensel bir bakış ve hizmet açısına sahip olan Yavuzoğulları Tarım, sadece Türkiye'de değil aynı zamanda dünya çapında söz sahibi olan bir firma ve ürün olabilmek için tüm gayreti spesifik adımlar eşliğinde sarf ediyor.

Yaptıkları işi "Taş devrinde ürettikleri arabayı dünyaya yaymaya çalışmak" ifadeleri ile tanımlayan Ulvi Tokdemir; bu konuda gerçekten de Türkiye çapında değil dünya genelinde bu etkiler gösteren ve tarımsal verimliliği neredeyse %100 arttıran benzeri ürün olmadığını da söylemeden geçmiyor. Sadece verimsizlik sorununa değil, aynı zamanda bu verimsizliğin nedenlerine de eğilen Yavuzoğulları Tarım, 2023 yılını hedef göstererek Plan Activitiy'i tüm dünya ile tanıştıracaklarını da açıkladı.

Faydaları ve Etkileri Saymakla Bitmiyor

Toprağın ve bitkinin evrelerini, yapısını bilmeden tarımın yapılamayacağının; yapılsa da beklenen başarının yakalayamayacağının altını çizen ünlü iş insanı, organik sıvı gübrenin sayısız fayda ve etkilerinden de bahsetti.

Toprağın verimliliği arttıran Plant Activity, aynı zamanda bitkilerdeki stresi azaltarak verimsizliği ortadan kaldırmayı hedefliyor. İçerisindeki etkili ve doğal maddeler ile bu hedeflerini gerçekleştiren ve standardı son derece yüksek olan organik sıvı gübre; diğer yandan toprağın içindeki toksik madde birikimini engelleyerek bitkinin topraktan azami oranda faydalanmasını da sağlıyor.