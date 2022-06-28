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    • Yaşam
    • 28.06.2022 12:28
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    • 28.06.2022 12:28
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    Maltepe'de kimlik kontrolünde kaçmaya çalışan şüphelinin hırsız olduğu ortaya çıktı!

    Son dakika haberi! Maltepe'de polisin kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalışan kişinin 6 evden hırsızlık yaptığı şüphesiyle arandığı ortaya çıktı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bir evden çaldığı altın kolye bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kontrolden kaçtı hırsız çıktı!

    Maltepe'de bir kişinin 6 ayrı eve girdiği ve bu evlerden 2 adet altın kolye, 3 adet çeyrek altın, 2 çift küpe ve altın mızıka çaldığı yönünde ihbar alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızın yakalanması için sokaklarda şüpheli gördükleri kişilerin kimliklerini kontrol etmeye başladı. Polisin kimlik sorduğu kişi kaçmaya çalışınca yakalanarak gözaltına alındı.


    Ş.Ş. isimli kişi olduğu tespit edilen şüphelinin yapılan sorgulamasında 6 ayrı evden hırsızlık yapan kişi olduğu belirlendi.

    Gözaltına alınan Ş.Ş.'nin üzerini arayan ekipler, cebinde bir evden çaldığı altın kolyeyi buldu. Ş.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan şüphelinin evlere girdiği anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde Ş.Ş.'nin bir evin balkon kapısını zorladığı anlar görüldü.

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        Haberler Yaşam Maltepe'de kimlik kontrolünde kaçmaya çalışan şüphelinin hırsız olduğu ortaya çıktı!
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