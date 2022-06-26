Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.06.2022 08:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2022 08:36
    ABONE OL

    Kastamonu'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberi... Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İstanbul - Samsun seferini yapan bir yolcu otobüsü ile kontrolden çıkan bir otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi ise yaralandı.

    Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı

    Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kaza, saat 03.00 sıralarında Tosya D-100 Karayolu Çaykapı Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul-Samsun istikametinde seyir halinde olan 06 DE 9797 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi, yağan yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, karşı şeride geçerek Samsun-İstanbul istikametinde ilerleyen 28 ABE 309 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile aynı otomobilde bulunan Miray Sane Etçi hayatını kaybederken, yolcu otobüsünün sürücüsü ile otobüsteki 15 yolcu yaralandı.



    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’de Bizans oyunları! Meydan okudu
    Haberler Yaşam Kastamonu'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
        SON DAKİKA