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    • Yaşam
    • 24.06.2022 10:05
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    • 24.06.2022 10:20
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    İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu bugün ebediyete uğurlanacak!

    Son dakika haberi! İsmailağa Cemaati lideri ve Türkiye’nin önemli din alimlerinden olan Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu’nun naaşı bugün Fatih Camii’nden uğurlanacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mahmut Ustaosmanoğlu ebediyete uğurlanacak!

    Nakşibendi Tarikatı'nın İsmailağa Cemaati şeyhi olan ve ömrünü İslam'a hizmete adayan Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi.

    Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu. Ustaosmanoğlu, dün gece 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu'nun naaşı, gece hastaneden alınarak Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan evine götürüldü.

    BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ
    Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alan sevenleri ve öğrencileri gece saatlerinden itibaren Ustaosmanoğlu'nun evinin de yer aldığı külliyeye akın etti. Türkiye'nin dört bir yanında gelenler nedeniyle eve çıkan sokaklar araçlarla dolup taştı. Sokaklar araç trafiğine kapatılırken, Ustaosmanoğlu'nun sevenleri sabah saatlerine kadar evin önünde bekledi. Ustaosmanoğlu'nun evinin yanında bulunan, adının verildiği Mahmud Efendi Camisi'nde tüm gün Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.



    BUGÜN UĞURLANACAK
    Ustaosmanoğlu'nun cenazesi bugün Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Ustaosmanoğlu'nun naaşının, Sakızağacı Şehitliği'nde bulunan şeyhi Ali Haydar Efendi'nin kabrinin yanına defnedileceği belirtildi.

        Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Ali Rıza Ustaosmanoğlu, "Çok büyük bir değeri kaybettik. Büyük bir önderdi, büyük bir liderdi, hepimiz için bir kayıp. Tabiri caizse yetim kaldık. Artık İslam'ın bir neferi, İslam'ın bir önderi, bir lideri maalesef kayboldu" dedi.

        ÜLKEMİZİN MANEVİ REHBERLERİNDEN
        Vefat haberinin ardından sosyal medyada #MahmutEfendiHazretleri etiketi altında binlerce taziye mesajı paylaşıldı. Çok sayıda isim de taziye mesajı yayımladı.



        Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle, örnek yaşayışıyla, İslâm'ın büyük hizmetkârı, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet; İslam âlemi, Milletimiz ve İsmailağa Cemaati'ne başsağlığı diliyorum.

        Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 'Allah'tan geldik yine O'na döneceğiz.' Değeri âlim, hoca, fazıl ve veli insan Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla sonsuz rahmetiyle muamele eylesin. Mekânı cennet olsun.

        Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: 'Şüphesiz hepimiz Allah'a aidiz ve şüphesiz dönüşümüz de yine O'na olacaktır.' İsmailağa Camii emekli İmam Hatibi, müfessir ve mutasavvıf Mahmut Ustaosmanoğlu Hocamıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diliyorum.



        MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?
        Trabzon'un Of ilçesinde 1929'de doğan Mahmut Ustaosmanoğlu, ilk eğitimini memleketinde aldı. 16 yaşında icazet alarak ders vermeye başladı. 1951'de Sivas'a vaiz olarak atandı. 1952'de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onun İstanbul Fatih Çarşamba'daki İsmailağa Camii'ne imam olarak göreve başlamasını sağladı. 1954'ten 1996'ya kadar İsmailağa Camii'nin imamlığını yapan Mahmut Ustaosmanoğlu, görevi boyunca sevilen sayılan bir isim oldu.

        YAZDIĞI ESERLERLE İSLAM'A HİZMET ETTİ
        Mahmut Ustaosmanoğlu, yazdığı onlarca eserle İslam dinine hizmet etti. Binlerce öğrenci yetiştiren ve sevenleri tarafından Mahmut Efendi olarak isimlendirilen Ustaosmanoğlu, 2010'da Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'nda 'İnsanlığa Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

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        Haberler Yaşam İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu bugün ebediyete uğurlanacak!
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