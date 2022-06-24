İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu bugün ebediyete uğurlanacak!





MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Trabzon'un Of ilçesinde 1929'de doğan Mahmut Ustaosmanoğlu, ilk eğitimini memleketinde aldı. 16 yaşında icazet alarak ders vermeye başladı. 1951'de Sivas'a vaiz olarak atandı. 1952'de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onun İstanbul Fatih Çarşamba'daki İsmailağa Camii'ne imam olarak göreve başlamasını sağladı. 1954'ten 1996'ya kadar İsmailağa Camii'nin imamlığını yapan Mahmut Ustaosmanoğlu, görevi boyunca sevilen sayılan bir isim oldu.

YAZDIĞI ESERLERLE İSLAM'A HİZMET ETTİ

Mahmut Ustaosmanoğlu, yazdığı onlarca eserle İslam dinine hizmet etti. Binlerce öğrenci yetiştiren ve sevenleri tarafından Mahmut Efendi olarak isimlendirilen Ustaosmanoğlu, 2010'da Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'nda 'İnsanlığa Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.