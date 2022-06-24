İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu bugün ebediyete uğurlanacak!

Nakşibendi Tarikatı'nın İsmailağa Cemaati şeyhi olan ve ömrünü İslam'a hizmete adayan Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi.
Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu. Ustaosmanoğlu, dün gece 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu'nun naaşı, gece hastaneden alınarak Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan evine götürüldü.
BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ
Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alan sevenleri ve öğrencileri gece saatlerinden itibaren Ustaosmanoğlu'nun evinin de yer aldığı külliyeye akın etti. Türkiye'nin dört bir yanında gelenler nedeniyle eve çıkan sokaklar araçlarla dolup taştı. Sokaklar araç trafiğine kapatılırken, Ustaosmanoğlu'nun sevenleri sabah saatlerine kadar evin önünde bekledi. Ustaosmanoğlu'nun evinin yanında bulunan, adının verildiği Mahmud Efendi Camisi'nde tüm gün Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
BUGÜN UĞURLANACAK
Ustaosmanoğlu'nun cenazesi bugün Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Ustaosmanoğlu'nun naaşının, Sakızağacı Şehitliği'nde bulunan şeyhi Ali Haydar Efendi'nin kabrinin yanına defnedileceği belirtildi.