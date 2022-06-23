FETÖ yalanıyla milyonlarını kaptıran Ceren Ataman'ın ifadesi ortaya çıktı: F6, F7 ile başlayan seri no'lu paralar...

ÇOK DEĞİŞİK TAKTİKLER KULLANARAK BENİ TAMAMEN KENDİLERİNE İNANDIRDILAR

Paraları aldıktan sonra kendisine eve gitmesi gerektiğini söylendiğini aktaran Ataman, "Fotoğraflarını çekip kendilerine göndermemi istediler. Devamında paralar içerisinde F6, F7 ile başlayan seri no'lu paraların örgüt üyeleri tarafından değiştiğini bildirdiler. Çok değişik taktikler kullanarak ve söylemlerde bulunarak beni tamamen kendilerine inandırdılar" dedi.

SIRT ÇANTASINDA TESLİM ETTİM

"Parayı kendilerine teslim etmemi isteyince ben de sorumluluktan kurtulmak için bunu kabul edip Sarıyer Çayırbaşı'nda saat 22.00 sıralarında buluştum. 20 yaşlarında uzun ince yapılı, yüzü maskeli birisiydi. Bu paraları sırt çantasında bu şahsa teslim ettim" diyen Ataman, dolandırıcıların ardından kendisiyle tekrar iletişime geçtiğini aktardı.



BİR KADIN BENİ GÖZETLEDİ

Aynı hafta içinde 4. Levent'teki bir bankanın şubesinden 450 bin doları çekerek yine bu şekilde Tuzla taraflarında bir yere yönlendirildiğini belirten Ataman ifadesine şöyle devam etti: "Bu kez Arapça konuşan ince uzun yapılı 20 yaşlarında bir şahsa paraları gri bir sırt çantasında teslim ettim. Sonrasında benden hesaplarımdaki paraları çekip kendilerine teslim etmemi istediler. 10 Kasım'da bir bankanın Tarabya'daki şubesinden 64 bin dolar ve ertesi gün ise başka bir bankadan 11 bin 300 dolar para çektim. Bu parayı çekerken bir kadın beni gözetlemişti."



EŞİME SÖYLEDİĞİMDE DOLANDIRILDIĞIMI BANA BİLDİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, bu parayı da Fatih'te bir emlak ofisinin bulunduğu sokağa götürmesi istendiğini belirten Ataman; "Orada bulunan genç bir şahsa karton torba içerisinde paraları teslim ettim. 15 Kasım'da ise farklı bir bankadan daha 71 bin dolar para çekip Bakırköy'de başka bir şahsa daha teslim ettim. Bu şekilde benden paraları parmak izi çalışması yapmak amacıyla aldıklarını belirttiler. Eşime söylediğimde dolandırıldığımı bana bildirdi ve emniyete gelmek zorunda kaldım. Beni dolandıran şahıslardan şikayetçiyim." dedi.