FETÖ yalanıyla milyonlarını kaptıran Ceren Ataman'ın ifadesi ortaya çıktı: F6, F7 ile başlayan seri no'lu paralar...

Tele dolandırıcılara toplamda 36 milyon lira kaptıran 40 yaşındaki Erde Mühendis İcra Kurulu Başkanı yüksek mühendis Ceren Ataman'ın ifadesi ortaya çıktı. Dolandırıcıların, 'Hakkında gizli soruşturma yürütülüyor' iddiasına inanana Ataman ifadesinde, cep telefonunun sürekli açık olduğunu söyleyerek, "Çok değişik taktikler kullanarak beni tamamen kendilerine inandırdılar" dedi. Ataman, dolandırıldığını anladığı süreci ise şu şekilde anlattı: "Eşime söylediğimde dolandırıldığımı bana bildirdi ve emniyete gelmek zorunda kaldım."
3 FARKLI BANKA VE 3 FARKLI ŞUBE
Babası Erdoğan Atapek'in sahibi olduğu mühendislik şirketinde İcra Kurulu Başkanı olan ve Galataport projesinin de mühendisleri arasında bulunan 40 yaşındaki Ceren Ataman'ın ifadesine ulaşıldı. Ataman'ın sadece 14 günde 1 milyon 750 bin dolar ile 340 bin euro (36 milyon lira) nakit paranın yanı sıra yüklü miktarda mücevherini kaptırdığı öğrenildi. Paraları çekmek ve dolandırıcılara vermek için ise 3 farklı banka ve 3 farklı şubeden yüklü miktarda para çektiği saptandı.
İŞTE GENÇ KADIN ADIM ADIM BÖYLE DOLANDIRILDI
Talihsiz kadın, dolandırıcıların ilk olarak kendisini 1 Kasım 2021 tarihinde saat 10.30 sularında evinde bulunan sabit telefon hattını aradıklarını söyledi. Ardından cep telefonunu da arayan dolandırıcıların, kendilerini Terörle Mücadele şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olarak tanıttıklarını, WhatsApp üzerinden bir de polis kimliği gönderdiğini aktardı.