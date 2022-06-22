Eski nişanlısına kezzap atıp yakan, iki gün önce de ölümle tehdit eden psikopat Sabit T. tutuklandı

Konya'da Sabit T., bir yıl Küçüktekin önce markette kasiyerli yapan Merve Küçüktekin (26) ile nişanlandı. Ancak, genç kız kendisine psikolojik şiddet uygulayan T.'den ayrıldı. Nişanın atılmasını kabul edemeyen T., Küçüktekin'i tehdit etmeye başladı. Önceki gün T., evinin kapısına gittiği eski nişanlısının üzerine kezzap attı. Yüzünde, sırtında, kolunda ve vücudunun bir çok yerinde ciddi yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Genç kız, "Olaydan iki gün önce de 'seni öldüreceğim. Kendi hayatımdan da her şeyden de vazgeçtim' diyerek beni tehdit etti" diye konuştu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sabit T.'yi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen zanlı, mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.