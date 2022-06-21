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    • Yaşam
    • 21.06.2022 09:41
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    • 21.06.2022 09:41
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    Giresun'da kan donduran son! Yol kenarında cesedi bulunan kadının öldürüldüğü belirlendi

    Son dakika haberi! Giresun'un Görele ilçesinde dün cesedi bulunan kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Cesedin Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'ya (40) ait olduğu, Tirebolu ilçesinde tabancayla vurularak öldürüldükten sonra bölgeye bırakıldığı tespit edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kan donduran ölüm! Yol kenarında bulundu

    Giresun'un Görele ilçesinde dün cesedi bulunan kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, dün gece ilçenin Gültepe köyünde yol kenarında çalılık içerisinde kadın cesedi bulunması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada, cesedin Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'ya (40) ait olduğu, Tirebolu ilçesinde tabancayla vurularak öldürüldükten sonra bölgeye bırakıldığı tespit edildi.

    Olayın şüphelisi olarak belirlenen M.A. (52), jandarma ekiplerince Tirebolu ilçesinde yakalandı.

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    Balkan Ninnisi
    Haberler Yaşam Giresun'da kan donduran son! Yol kenarında cesedi bulunan kadının öldürüldüğü belirlendi
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