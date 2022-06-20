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    • Yaşam
    • 20.06.2022 17:22
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    • 20.06.2022 17:39
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    Son dakika: 'Çay Kanununda Değişiklik' öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

    Son dakika haberleri... AK Parti, çay üretimi ve çay fiyatlarının açıklanmasını da içeren 'Çay Kanununda Değişiklik' öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı hedeflerinin çayın Türk ekonomisi içindeki yerini güçlendirmek ve Türk çayını dünya markası haline getirerek dış pazarlardaki payını büyütmek olduğunu söyledi.

    Çay teklifi TBMM’ye sunuldu!

    AK Parti, çay üretimi ve çay fiyatlarının açıklanmasını da içeren 'Çay Kanununda Değişiklik' öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

    Teklifte imzası olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı teklifin amacına ilişkin açıklama yaptı.

    Yazıcı şunları söyledli:

    "Hedefimiz; bu teklifin TBMM'de sağlanacak kıymetli katkıların sonucunda yasalaşmasıyla birlikte üretici ve tüketiciyi korumak, çayın Türk ekonomisi içindeki yerini güçlendirmek ve Türk çayını dünya markası haline getirerek dış pazarlardaki payını büyütmektir."

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Yaşam Son dakika: 'Çay Kanununda Değişiklik' öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
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