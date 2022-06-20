İzmir'de Hasan Akercan (23), geçen yıl arkadaşı Baran Sarıbacak'ı (23) bıçaklayarak öldürdü. Müebbet hapisle yargılandığı davanın seyrini değiştirecek bir ses kaydı ortaya çıktı. Sarıbacak'ın eski kız arkadaşı Pınar Çaldıran'a ait olduğu düşünülen kayıtta, "Kanka arkadaşlarımla oturuyorum diye tatsızlık çıkarmak istiyormuş. Biz bu konuyu kapatmıştık. Ben de sıkıntı çıkarmayacağını düşünüyordum. Ben arkadaşlarımı aldım evden çıktım. Hasan şu an evde. Eğer Baran giderse Hasan bıçaklayacağını söylüyor. Haberin olsun" dediği belirlendi. Çaldıran, yakın arkadaşlarının bile 'Bu ses Pınar'a ait' dediği kaydı inkar etti. İlerleyen günlerde ses analizi yapılacak. Ceyhan TORLAK

BOĞAZ'DA YANGIN

Beylerbeyi'nde tarihi koru içinde bulunan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek İstanbul'un bir çok ilçesinden görüldü. Yangın, 2 saatte söndürüldü. Alevlerin ormana sıçraması da engellendi. Evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "Ekipler yangının çıkış nedeni araştırıyor" dedi.

KADERE BAK!

Adana'da 27 yaşındaki Tuğçe Duman, geçen yıl silahla öldürüldü. 2 şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı. Dava devam ederken annesi Hatice Barış (45) da dün cinayete kurban gitti. Kadının eski kayınbabası tarafından tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı. Mustafa K. gözaltına alındı.

KEZZAPLI DEHŞETE 5 YIL!

İstanbul'da Mahmut Ç, 4 ay önce bir inşaatta işçi olarak çalışan Murat A.'nın (22) gözlerine kezzap dökerek tanınmaz hale getirdi. Adli Tıp, A.'ya yapılan saldırı için basit tıbbi müdahale ile tedavi edilemeyeceğini bildirdi. Savcılık ise hayatı zindan olan A.'ya saldırmak için Ordu'dan aldığı kezzapla kilometrelerce yol gelen caninin 'kasten yaralama' suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

Atakan IRMAK

KORKUTAN UYARI

Tüm dünyada Coronavirüs önlemleri kaldırılırken, BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin'den kritik bir uyarı geldi. Şahin, Omicron'un aşıların koruyamadığı bir alt varyantının ortaya çıkabileceğini bildirdi. BioNTech ve Moderna gibi hızlı mRNA teknolojisi kullanılan aşılarda bile seri üretime geçilmenin üç ayı bulabileceğini söyledi.

MOTOR SU KAYNATTI

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan arama motoru Google'ın kurucularından Sergey Brin, 4 yıl önce sessiz sedasız evlendiği avukat ve girişimci eşi Nicole Shanahan'dan boşanmak için 6 Ocak 2022'de California Yüksek Mahkemesi'nde dava açtı. Brin, "Aramızda farklılıklar var" açıklamasını yaptı. Net servetinin 93 milyar dolar olduğu açıklanan Brin, Shanahan'ın kendi çapında güçlü bir patron olduğunu ve durumunun çok iyi olduğunu belirterek eşine nafaka ödeyemeyeceğini anlattı. Ortada bu kadar büyük bir servet varken, Brin'in eşine nafaka ödemek istememesi sosyal medyada eleştirilerle karşılandı. Şimdi gözler, mahkemenin vereceği karara odaklandı.

REKOR YUMRUK

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin tarihi merkezindeki meydanda açık havada yapılan boks dersinde, 14 bin 299 kişi boy gösterdi. Isınma hareketleri ile başlayan tarihi boks dersi, 30 dakikada bitirildi. Bu etkinlik, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

KAYIP EŞYAYA GELİN

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü Kayıp Eşya Bürosu, doldu taştı. Eşyaları görenler, şaşırdı kaldı. Araçlarda unutulan kayıp eşyalar, tutanak karşılığında teslim alınıp dolaplara yerleştiriliyor. Sahipleri tarafından alınması için bekletiliyor. Tam 1 yıl boyunca saklanan eşyalar, sahipleri tarafından teslim alınmadığı zaman ise yardım kuruluşlarına bağışlanıyor. Eşyalar arasında takma diş, koltuk değneği, cep telefonu gibi cihazlar da bulunuyor. Geçen hafta ise araçta unutulan bir gelinliğin sahibinin hala ortaya çıkmaması, ilginç bulundu!

EN PAHALI YEMEK

Milyarder Warren Buffett, bir gelenek haline getirdiği bağış kabul ettiği öğle yemeklerinin sonuncusu için rekor bir teklif aldı. Adı açıklanmayan kişi, Buffett ile öğle yemeği için 19 milyon dolarlık teklifle açık artırmayı kazandı. eBay üzerinden yapılan ihale Cuma günü tamamlandı. 2019'da kripto varlık girişimcisi Justin Sun, Buffett ile öğle yemeği için 4.5 milyon dolar ödemişti. Buffett ile öğle yemeğinde bir arada olmak isteyenler bağışlarını ABD San Fransisco merkezli Glide isimli hayır kuruluşuna gönderiyor.

KALBİNDEN VURULDU

Bakırköy'de 20 yaşındaki eski sevgililer Alper Balcı ve Suna Tanrıkulu, konuşmak için evde buluştu. İkisi de sol göğsünden kurşunlanmış halde bulundu. Alper oracıkta öldü. Suna ağır yaralı...

KATİL AHIRDA

Aksaray'da Demirel Şahan, eşini boynunu kırarak katletti. 10 yıl boyunca saklandığı ahırda enselendi.

İLK EBRU HEYECANI

Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ilk Ebru sergilerini açtı. Birbirinden güzel çalışmalar, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde beğeniye sunuldu. Okul Müdürü Yusuf Gürlek, "Öğrencilerimiz çok değerli öğretmenler tarafından eğitim görüyorlar" dedi.

Bulut YAMANDAĞ

34.8 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 34 milyon 817 bin lira devretti. 5 bilenler 40 bin 570'er lira, 4 bilenler 803'er lira, 3 bilenler 39'ar lira 2 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.

2 TALİHLİYE 941'ER BİN

5+1 bilen 2 kişi, 941 bin 619'ar lira kazandı. 5 bilenler 10 bin 194'er, 4+1 bilenler 411'er, 4 bilenler 40'ar, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.