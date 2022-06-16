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    Prof. Namkook Lee karısına vahşeti yaşattı

    Prof. Namkook Lee, onlarca popüler çizgi filme imza attı. Ancak adı bu kez dayak skandalına karıştı. Eşi Jae Young Lee’yi öldüresiye yumrukladı! Talihsiz kadının ifadesi dudak uçuklattı: Durmadan, dinlenmeden dövdü. Canımı zor kurtardım.

    Yok böylee vahşet!

    Korkunç olay, 26 Mayıs'ta İstanbul'da yaşandı. Scooby Doo, Space Jam gibi popüler çizgi filmlerin mimarı Güney Koreli Prof. Namkook Lee, 43 yıllık eşi Jae Young Lee'ye vahşeti yaşattı. 62 yaşındaki hayat arkadaşına şiddet uyguladı. Göğsüne 3 kez yumruk attı. Canını zor kurtaran Jae Young Lee, soluğu Karaköy Polis Merkezi'nde aldı. Yaşadığı vahşeti anlattı. "29 Mayıs'ta beraber uçuşumuz vardı. Şikayetimden vazgeçtim. 27 Mayıs'ta Karaköy'deki ünlü bir baklavacıya gittik. Birlikte yemek yedik. Burada da şiddete maruz kaldım. Engel olmak isteyen kişiyi bile dövdü. Eve gittiğimizde yeniden saldırıya uğradım. Dinlenmeden gözüme, yanaklarıma, sırtıma, kollarıma, bacaklarıma yumruk attı. 'Yüzünü tanınmaz hale getireceğim. Seni öldüreceğim' diyerek bağırdı. Ben de evden kaçarak polise sığındım" ifadesini kullandı. Prof. Namkook Lee tutuklandı. Hakkında 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. DİLEK YAMAN DEMİR

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