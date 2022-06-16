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    • Yaşam
    • 17.06.2022 06:59
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    • 17.06.2022 06:59
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    Küçükçekmece taciz iddiası! İstanbul Valiliği açıkladı: Şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, İstanbul Küçükçekmece’deki bir mağazada alışveriş yapan iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Küçükçekmece taciz iddiası! Şüpheli gözaltına alındı

    Küçükçekmece'deki bir mağazada alışveriş yapan iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındığını bildirdi.

    Valilikten yapılan açıklamada, Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir mağazada dün saat 20.00 sıralarında iki kız çocuğuna yönelik taciz ihbarı alındığı belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce, Küçükçekmece nüfusuna kayıtlı Metin A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."

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    Haberler Yaşam Küçükçekmece taciz iddiası! İstanbul Valiliği açıkladı: Şüpheli gözaltına alındı
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