Kalp krizinden sevdiklerini kaybeden Aydoğan kardeşler erken teşhis ile hayata tutundu

Erken teşhis dört kardeşin hayatını değiştirdi. İstanbul'da yaşayan Taner Aydoğan (67), yıllarca kalp hastalığıyla mücadele etti. 2015'te göğüs ağrısı şikayetiyle Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Karaca'ya gitti. 10 yıl önce takılan stent içinde daralma ve tam tıkalı bir ana damarının olduğu fark edildi! Başarılı operasyonla iyileşti. Bunun üzerine kardeşleri Selahaddin, İlhami Aydoğan ve Rana Tülün'ü de Dr. Karaca'ya emanet etti.

Diğer kardeşlere yapılan kontrollerde tıpkı Aydoğan'da olduğu gibi kalbin aynı damarında daralma fark edildi! Erken teşhisle hepsi iyileşti. Dr. Karaca ise şunları söyledi: 4'ünün de aynı damarlarında ciddi darlıklar olduğu ortaya çıktı. Stent takıldı. Bu tıkanıklıklar kalp krizi ve ani ölüm riski oluşturuyor. Taner Bey, kardeşlerini kurtarmış oldu.

DİDEM SEYMEN