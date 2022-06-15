Saç Ekim Uzmanı Adem Köse mevsim geçişlerinin saç dökülmesine etkisini değerlendirdi

Mevsimsel geçişlerde saç dökülmesinde etkisi üzerine açıklamalarda bulunan Saç Ekim ve Tedavileri Uzmanı Adem Köse "Saç dökülmesi problemi kadın ya da erkek birçok insanın yaşadığı bir problemdir. İnsanların kişisel bakımında ön sıralarda gelen saç bakımı, kişinin kendisine olan özgüvenini ve enerjisini etkileyebilmektedir. Hepimiz bakımlı ve sağlıklı saçlara sahip olmak isteriz. Kendimizi iyi hissetmek, sağlıklı saçlara sahip olduğumuzu bilmek ve güzel görünmek bizleri mutlu eden sonuçlardır. Yaşam kalitemizi olumlu etkilediği gibi sağlıksız ve bakımsız saçların olumsuz etkilerinin de olabileceğini unutmamalıyız." İfadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Adem Köse şunları söyledi:

Sağlıklı bir insanın kafa derisinde ortalama 100.000 adet saç teli bulunur. Erişkin bireylerde günde ortalama 100-150 adet saç teli dökülmesi yaşanabilmekte ve bu durum normal kabul edilmektedir. Dökülmelerin yoğunluğu mevsim geçişlerinde artabilmektedir. Özellikle sonbahar aylarında dökülmelerin en çok olduğu geçiş dönemi yaşanmaktadır. Sonbahar aylarında saç teli dökülmelerinin artma sebepleri arasında hormonal değişiklikler ve strese bağlı dökülmeler görülmektedir. Saç dökülmesinin çok farklı nedenleri olabilir. Önemli olan bu nedenin saptanması ve uygun tedavinin yapılmasıdır.

1. Genetik faktörler

2. Deri problemleri

3. Yanlış beslenme alışkanlıkları

4. Vitamin ve mineral eksikliği

5. Hormonal sorunlar

6. Stres ve depresyon

7. Kozmetik etkenler

8. Bazı iç hastalıkları ve ilaç kullanımı

9. Doğum ve kemoterapi süreci

KORUNMA YÖNTEMLERİ

"Mevsimsel geçişlerde yaşanan saç dökülmelerinden korunmak için saç bakımımıza ve sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Bu dönemlerde sağlıklı beslenme, vitamin ve mineral eksikliği durumlarında gerekli takviyeler, stresten ve depresif durumlardan kaçınma ve zararlı olan kozmetik ürün kullanımı gibi durumlara dikkat edilmelidir. Özellikle saç dökülmelerine karşı etkili olan ve vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin alınması korunma yöntemleri arasında önceliklidir. Demir, selenyum, biotin, çinko, esansiyel yağ asitleri, A vitamini, B vitamini kompleksi, E vitamini ve niasin (nikotinik asit) gibi çeşitli vitamin, mineral ve aminoasitler saçlarımızın dökülmesini engelleyerek güçlenmesini sağlayan doğal maddelerdir. Minoksidil losyon ve Finasterid içeren tabletler saç dökülmelerine karşı etkili ve onaylı ürünlerdir. Saçlı deriye enjeksiyon yöntemi ile uygulanan vitamin, mineral ve saç kökünü besleyen bitkisel ilaçlar saç dökülmelerini engellemektedir. Saç mezoterapisi adı verilen bu yöntem ile saç köklerini besleyen bileşenlerin kolay bir şekilde saçta yerleşmesini sağlar.

PRP (Platelet rich plasma) ya da trombosit bakımından zengin plazma tedavisi, kişinin kendisinden alınan kanın çeşitli işlemlerden geçirilerek saçlı deriye enjeksiyonu şeklinde uygulanan tedavi yöntemi, saç dökülmesinin engellenmesinde kullanılan etkili tedavi yöntemlerinden biridir." Sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.