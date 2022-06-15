Pırlanta Nedir? Pırlantanın Tarihi

Pırlantanın Tarihi

Yaklaşık üç milyar yıl önce yeryüzünün derinliklerinde yüksek basınç ve karbon atomlarından oluşmuş olan elmas, volkanik patlamalar sonucunda M.Ö 800 yılında Hindistan'da bir nehir kenarında Yemen'de çalışanda arkeologlar tarafından sondaj yapımı sırasında bulunmuştur. Daha sonra Güney Afrika, Avusturya, Kanada ve Rusya'da bulunan elmas madenleriyle birlikte elmas ticareti serüveni başlayarak tüm dünyaya yayılmıştır. Antik çağa kadar süsleme amacıyla kullanılan elmaslar, günümüzde değerli bir mücevher olarak kadınların en vazgeçilmez ve kıymetli aksesuarları arasında bulunuyor.

Pırlanta Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Pırlanta alırken dikkat edilmesi gereken bazı özellikler bulunur. Bu özelliklerin içerisinde en önemli husus; 4C kuralıdır. Karat, renk, kesim ve berraklık özelliklerini içinde barındıran 4C kuralı, pırlantanın kalitesini belirleyen önemli unsurlar içerisinde yer alır.

Pırlantanın orijinalliğini tescilleyen 4c kuralı içerisinde yer alan karat, pırlantanın ağırlığını gösteren ölçü birimidir. Karat arttıkça pırlantanın fiyatı ve kalitesi de artmaktadır.

4c kuralının bir diğer özelliği ise pırlanta üzerinde insan elinin değdiği tek şey olan kesimdir. Kesim, insan emeğinden ve teknolojiden faydalanarak yapılır. Bu bağlamda pırlanta alırken dikkat edilmesi gerekenlerin başında pırlantanın kesiminin ideal ölçülere göre yapılmış olması gelir.

Özel bir işleme sonucu elde edilen pırlanta, doğal bir taş olan elmasın bir parçası olduğu için yer altındaki çeşitli elementlerle temas halindedir. Bu sebeple elmasın renginde çeşitli değişimler meydana gelir. Bu renkler, pırlanta renk tablosunda D harfinden başlayarak Z harfine kadar sıralanır. Pırlanta alırken bütçeniz doğrultusunda beyaza en yakın olan renkleri seçmeniz kalite ve duruş açısından dikkat edilmesi gereken özellikler içindedir.

Pırlanta alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer özellik de; berraklıktır. Pırlantanın üzerinde doğadan gelen izler bulunur. Bu izler, pırlantanın berraklık derecesiyle ölçülür. Pırlanta üzerinde bulunan izler ne kadar azsa pırlanta, o kadar değerli ve kalitelidir.

Pırlanta sertifikası, pırlanta alırken dikkat edilmesi gereken en önemli özelliktir. Söz konusu sertifika, pırlantanın kalite onay belgesi gibi düşünülebilir. Pırlantanın tüm özelliklerini içinde barındıran pırlanta sertifikasının içerisinde; pırlantanın sertifikalandırıldığı tarih, rapor numarası, kesim derecesi, şekil bilgisi ve rengi gibi bilgiler yer alır. Ayrıca pırlanta sertifikasının uluslararası onaylı kuruluşlar tarafından verilmiş olması da oldukça önemlidir. Lizay Pırlanta güvencesiyle satın aldığınız her pırlantanın yanında HRD Antrew onaylı pırlanta sertifikası verilmektedir.