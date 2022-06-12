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    • Yaşam
    • 12.06.2022 21:42
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    • 12.06.2022 21:48
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    Van'da korkutan deprem! 5.0 şiddetiyle sallandılar | SON DEPREMLER LİSTESİ

    Van'ın Tusba ilçesinde akşam saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin şiddetinin 5.0 olduğu aktarıldı.

    Van’da korkutan deprem

    Van'ın Tusba ilçesinde akşam saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi.

    AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin şiddetinin 5.0 olduğu aktarıldı.

    GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ


        Depremin ardından AFAD'dan yapılan bir başka paylaşımda "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

        KANDİLLİ 5.3 OLARAK DUYURDU


        Öte yandan Kandilli depremin şiddetini 5.3 olarak belirledi.

        Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.06.12 21:35:17  38.8018   43.6332        5.0      -.-  5.2  5.3   KUSCU-MURADIYE (VAN)                              İlksel
2022.06.12 19:35:04  34.6950   33.9377       29.3      -.-  3.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.06.12 18:57:22  39.3075   29.4885       14.3      -.-  1.3  -.-   CERTE-EMET (KUTAHYA)                              İlksel
2022.06.12 18:03:36  40.1447   31.7297        4.1      -.-  2.8  -.-   CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)                       İlksel
2022.06.12 16:15:16  35.3558   26.3232       11.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.12 15:39:17  35.1617   33.8003       12.8      -.-  1.4  -.-   KIBRIS-TUZLA                                      İlksel
2022.06.12 15:30:18  35.0218   26.7537        5.0      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.06.12 15:05:05  35.8173   30.9777       16.1      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.06.12 13:56:33  41.0053   42.9142        3.0      -.-  3.2  3.3   OTBICEN-(ARDAHAN)                                 İlksel
2022.06.12 13:43:12  39.9028   24.0468       18.0      -.-  1.7  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2022.06.12 13:38:08  37.0257   28.4343        8.7      -.-  1.8  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.06.12 13:35:43  37.4353   36.3532        5.0      -.-  1.7  -.-   BESBUCAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2022.06.12 12:59:20  41.7230   32.6652        9.4      -.-  1.4  -.-   SOGUTLU-(BARTIN)                                  İlksel
2022.06.12 12:47:34  37.8037   27.1315        2.9      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.06.12 12:01:36  38.6922   26.1132        2.9      -.-  1.7  -.-   SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                İlksel
2022.06.12 11:52:39  35.2058   25.2992        5.4      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.12 10:59:18  40.8582   27.5212        5.5      -.-  1.8  -.-   KUMBAG-(TEKIRDAG)                                 İlksel
2022.06.12 10:56:18  38.7903   43.4870        5.0      -.-  2.4  -.-   DEREBEY-(VAN)                                     İlksel
2022.06.12 10:46:21  38.0888   28.0347        5.0      -.-  1.3  -.-   BADEMLI-ODEMIS (IZMIR)                            İlksel
2022.06.12 10:31:40  39.8463   28.8545        0.0      -.-  1.9  -.-   CAKIRYENICE-BUYUKORHAN (BURSA)                    İlksel
2022.06.12 10:26:13  39.8172   27.9338        7.9      -.-  2.1  -.-   HALKAPINAR-(BALIKESIR)                            İlksel
2022.06.12 10:09:54  35.1202   25.1635        7.0      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.12 10:09:12  38.8193   43.6385       17.5      -.-  3.2  3.3   ERISEN-MURADIYE (VAN)                             İlksel
2022.06.12 09:43:54  38.1365   25.8398        9.9      -.-  2.5  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2022.06.12 08:36:01  38.6007   30.8832        5.3      -.-  1.2  -.-   MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)                      İlksel
2022.06.12 08:18:16  38.0797   32.7225        0.0      -.-  1.3  -.-   KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)                      İlksel
2022.06.12 07:38:50  37.6335   27.0220        8.3      -.-  1.8  -.-   DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)              İlksel
2022.06.12 07:29:02  36.1070   31.3647       17.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.06.12 07:11:09  35.0630   23.3992       26.4      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.12 07:10:36  38.6763   43.0802        4.0      -.-  2.4  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2022.06.12 06:34:51  36.2930   27.5772       31.0      -.-  2.0  -.-   DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                    İlksel
2022.06.12 04:03:48  36.9823   27.6572        7.4      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.06.12 03:30:22  35.1092   24.8987       22.1      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.12 02:39:23  36.5770   34.2093       37.0      -.-  2.0  -.-   BATISANDAL-ERDEMLI (MERSIN)                       İlksel
2022.06.12 02:36:36  34.6865   25.2047       23.7      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.06.12 02:35:48  40.4323   26.2950       11.4      -.-  1.4  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2022.06.12 01:58:39  38.5162   39.1737       19.1      -.-  1.7  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                               İlksel
2022.06.12 01:53:24  36.0470   28.3092       29.5      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.06.12 01:44:42  39.4182   23.9362       12.8      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2022.06.12 01:35:08  39.8422   27.9487        8.4      -.-  1.6  -.-   YAYLABAYIR-(BALIKESIR)                            İlksel
2022.06.12 01:17:06  38.8315   43.5035        7.1      -.-  1.9  -.-   KARAAGAC-(VAN)                                    İlksel
2022.06.12 01:04:15  40.7590   27.3107       14.8      -.-  1.7  -.-   GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG)                        İlksel
2022.06.12 01:03:42  36.9332   24.9043      142.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.06.11 23:44:26  38.5982   30.8852        7.8      -.-  0.8  -.-   MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)                      İlksel
2022.06.11 23:32:27  39.0885   27.7750        9.9      -.-  1.8  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2022.06.11 23:20:20  35.3473   27.6757       17.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.06.11 23:01:11  38.8353   43.5250        5.0      -.-  2.5  -.-   BAGDASAN-(VAN)                                    İlksel
2022.06.11 22:26:45  37.8378   26.3863       11.8      -.-  1.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.06.11 22:25:15  37.9260   26.3558        5.0      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.06.11 21:53:35  38.2618   38.7005        6.5      -.-  3.3  3.2   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2022.06.11 21:51:33  39.6025   25.9755        9.9      -.-  1.2  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2022.06.11 21:46:57  39.5873   26.0172        7.9      -.-  1.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2022.06.11 21:44:06  40.2128   27.7105        8.5      -.-  2.1  -.-   BOSTANCI-GONEN (BALIKESIR)                        İlksel
2022.06.11 21:13:59  38.7690   25.5770        8.2      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.06.11 21:04:20  38.8492   43.4760        5.0      -.-  2.7  -.-   KARAAGAC-(VAN)                                    İlksel
2022.06.11 20:41:40  37.0502   28.3860        5.0      -.-  1.3  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.06.11 20:39:06  37.8842   36.8503        3.6      -.-  1.6  -.-   SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2022.06.11 20:30:46  37.0450   28.3710        4.9      -.-  1.3  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel
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        Haberler Yaşam Van'da korkutan deprem! 5.0 şiddetiyle sallandılar | SON DEPREMLER LİSTESİ
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