Şehit Ömer Halisdemir sağlık ocağı Afrika’da sağlık dağıtıyor!

Şefkat Eli Derneği tarafından yapılan sağlık ocağı, Afrika'da sağlık dağıtmaya başladı. Toplamda 26.000 kişinin faydalanabileceği altı odalı olan sağlık ocağı Çad ülkesinde açıldı. İnsani yardım faaliyetlerini gerçekleştiren Şefkat Eli Derneği tüm yardıma muhtaç olan insanlara kucak açma hedefinde açıldı. Afrika'nın Çad ülkesindeki yardıma muhtaç vatandaşlara mucize olan Şefkat Eli Derneği vatandaşların yüzünü güldürmeyi başardı.

6 ODALI SAĞLIK OCAĞI!

Toplamda 225 metrekare bir alanın üzerine inşa edilen altı odalı Şehit Ömer Halisdemir sağlık ocağında, Afrikalı vatandaşların tüm sağlık hizmetleri karşılanacak. İçerisinde bulunduğu bölümler ile birçok alanda hizmet sağlayacak olan sağlık ocağında başta gelen muayene hizmeti sunulacak. Bu bölüm kapsamında hastalarının genel muayeneleri gerekli ve yeterli düzeyde yapılacak. Muayene sonrasında hijyen kurallarına uygun bir şekilde hastalar gerekli olan alana sevk edilecekler.

SAĞLIK OCAĞINDA ECZANE DE DÜŞÜNÜLDÜ!

Şefkat Eli Derneği tarafından yapılan sağlık ocağında hastaların kolaylıkla ilaçlarını temin edebilmeleri için eczane bölümü de düşünülmüştür. Genel muayenehanelerin dışında acil odası ve doğumhane gibi bölümler de sağlık ocağında yer alıyor.

Yine sağlık ocağının içerisinde doktorların rahat edebilmesi için özel doktor odaları bulunuyor. Hastalar için ise özel bekleme salonu bölümü ayarlandı. Sağlık ocağında gerekli olan bütün detaylara önem veren Şefkat Eli Derneği, yeni yardım projelerine de imza atmak istiyorlar.

Şefkat Eli Derneği'nin yeni projelere adım atması için online bağış lara ihtiyacı oluyor. Online bağışlar sayesinde, gelen bağışları ihtiyaç sahipleri ile buluşturan Şefkat Eli Derneği, tüm yasal süreçleri yürütüyor.

Daha detaylı bilgi için www.sefkateli.org.tr adresinden veya 444 33 50 iletişim numarasından derneğe ulaşabilirsiniz.