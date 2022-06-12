Esrarengo reklam filminde mi oynayacak?

Bir süredir adını pek çok çalışmada duyduğumuz ve sıklıkla bu konuda ön plana çıkan seçeneklerle dikkatlerin üzerinde toplayan sanatçının, single haberinin ardından bir ayakkabı firması ile görüştüğü de dikkatlerden kaçmadı.

TOPLANTI ÜSTÜNE TOPLANTI

Büyük bir otelde gerçekleştirilen toplantılar Esrarengo'nun hayranları tarafından yayınlandı. Özellikle yeni single çalışması ile bu yaz aylarında adından sıklıkla bahsettireceğe benzeyen sanatçının ayakkabı reklamı ile de marka yüzü olması da gündeme geldi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Toplantı sonrası bazı basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakan sanatçının şimdiden bu şekilde bir çalışmada yer alacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Bekleyip göreceğiz şeklinde bir açıklama yapan Yasin Demir, aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda da aynı markayı konser sponsoru olarak kabul etmişti.

YENİ KONSERLER Mİ VAR

Marka ile toplantı yapmasını, yeni single çalışmalarının gündeme gelmesi gibi bir takım soru işaretleri bir araya gelince geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu sene de konser mi var? Sorusu sorulmaya başlandı. Daha detaylı bir şekilde hizmet vermek ve farklı seçeneklere hızlı bir şekilde göz atmak için bu konuda da detaylı bilgiye göz atmak mümkün olabilir.

Her geçen gün yeni bir haber gelen Esrarengo cephesinde şimdilik hem single hem de konser ve hatta reklam yüzü olma konusunda suskunluk sürüyor. Sanatçının eserleri konusunda bekleyip neler olup biteceğini bekleyip göreceğiz.