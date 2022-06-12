Bir başarı hikayesi Alper Ajda

41 yaşındaki başarılı menajer Alper Ajda Amsterdam'da doğdu. Kendisi Amsterdam'da menajerlik ve organizasyonluk işlerine başladı. Girişimci yapısı ve hırslı özellikleriyle kısa sürede herkesin tanıdığı, çalışmak istediği bir menajer haline geldi. Amsterdam'da yaşamasının yanı sıra yılın belirli zamanlarında Bodrum'da bulunan menajer, yurt içinde ve yurt dışında birçok etkinliğe imzasını atmış durumda.

AJDA WORLD FİRMASININ SAHİBİ

Alper Ajda, aslında mimarlık fakültesi mezunu olmasına rağmen hep yapmak istediği işi yani menajerliği ve organizatörlüğü sürdürdü. Ajda World adında kendi firmasını kurdu. Bu firmayla beraber kısa süre içerisinde birçok ünlü ismin menajerliğini ve organizasyonlarını yürüttü. Son olarak Simge'nin yurt dışı operasyonlarını yöneten Alper Ajda, Ben Fero, Murat Boz gibi isimlerle de yurt dışında çeşitli organizasyonlarda bulundu. Geçen sene Bodrum'da düzenlenen Blu Bodrum organizasyonuyla adeta adından herkese söz ettirdi. Bununla sınırlı kalmayıp, İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Dubai'de birçok başarılı organizasyona imza attı.

Böylesine başarılı bir menajerin, bunlarla sınırlı kalmasını da tabi ki bekleyemeyiz. Daha şimdiden kendini adı çokça duyulan menajerler arasına atmış durumda. Gelecek günlerde başarılı menajerin hangi ünlü isimlerle anlaşma yapacağı merak konusu.