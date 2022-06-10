Pendik'te kaza! 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Yola dökülen çimento, iş makinesi yardımıyla yoldan temizlendi. Karayolları ekipleri vinçle araçları kaldırdı. TEM Otoyolu'nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Yola dökülen çimentonun temizlenmesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görgü tanığı Ahmet Vural Özçelik, "Kazadaki yaralılara yardımcı olmaya çalıştım. Onları sağlık ekiplerine teslim ettik. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri buradalar. Kazayı arkadan gördüm. Gören insanlarında anlattığı kadarıyla Hafriyat kamyonu karşı yöne geçiyor. Yoluna devam eden diğer sürücüler kazadan etkileniyor" dedi.