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    • Yaşam
    • 10.06.2022 20:00
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    • 10.06.2022 20:20
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    Meteoroloji o illerde yaşayanları uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor | 11 Haziran HAVA DURUMU

    Yaz ayları gelmesine rağmen ülkemizin çeşitli yerlerinde serin ve yağışlı hava etkisini gösteriyor. Bu kapsamda Meteoroloji tarafından Marmara Bölgesi'nde bulunan 7 il için son dakika uyarısı yapıldı. Buna göre gök gürültülü sağanak yağış olacağı bilgisi aktarıldı.

    AA
    Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu Marmara Bölgesi'ndeki 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu gece saatleri ile yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

    Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının istendiği kaydedildi.

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            Haberler Yaşam Meteoroloji o illerde yaşayanları uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor | 11 Haziran HAVA DURUMU
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