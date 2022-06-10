Kandilli’de savcıyı vuran silah 'İnönü' yalısından! Tetiğe Sevinç İnönü’nün yeğeni Burak Mengenecioğlu bastı

YALIDAN SAHİLE 6 METRE

Ulaşılan soruşturma detaylarına göre; savcının balık tuttuğu alanın yan tarafında Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye ait Edip Efendi Yalısı olduğu ve savcının başına isabet eden saçmanın yalıdan ateş edildiği ortaya çıktı. Savcı ile yalı arasında yaklaşık 6 metrelik mesafe olduğu ve yalının camından havalı tüfekle ateş açıldığı, tüfekten çıkan saçmaların ise savcının başının arka tarafına isabet ettiği saptandı. Edip Efendi Yalısı'nın selamlık bölümünde Sevinç İnönü'nün, haremlik bölümünde ise kardeşi Sevilay Mengenecioğlu'nun ikamet ettiği öğrenildi. Olay günü Sevinç İnönü'nün yalıda olmadığı belirtilirken, saçmanın çıktığı silahı ateşleyenin ise Sevilay Mengenecioğlu ile ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu Burak Mengenecioğlu olduğu belirlendi.