Demtaş Nakliyat: Pandemi sonrasında nakliye sektörüne talep yüksek

Demtaş Nakliyat yetkilisi Mikail Ukan açıklamalarında; "Pandemi sonrasında nakliye sektörüne talep yüksek. Şehir içi ve şehir dışı nakliye hizmetleri aynı ölçüde sürdürülüyor. Her ne kadar pandeminin ekonomik etkileri nakliyecilik sektörünü kısmen vurmuş olsa da normal yaşama dönüşün hızlanması ve aşılama çalışmaları sektörü canlandırdı." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"EV VE OFİS TAŞIMACILIĞINA TALEP ARTIYOR"

Ev ve ofis taşımacılığına talebin fazlasıyla arttığının altını çizen Demtaş Nakliyat yetkilisi Mikail Ukan; "Ev ve ofis taşımacılığına talep artıyor. Sonbahar ayları genel olarak taşımacılık ve nakliye sektörünün hareket kazandığı dönemler. Geçen yıl bu aylarda Covid-19 salgınının olumsuz etkileri ortaya çıkınca sektörel anlamda gerileme yaşanmıştı. Buna karşın bu sene, talep oldukça dengeli düzeyde." ifadelerini kullandı.

"FİYATLAR TAHMİN EDİLDİĞİNDEN DAHA DÜŞÜK DÜZEYDE"

Ayrıca nakliye fiyatları hakkında değerlendirmelerde de bulunan Demtaş Nakliye yöneticisi Mikail Ukan; "Özellikle döviz artışının gerçekleşmesi, nakliye fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıktığına ilişkin yanlış bir kanaatin oluşmasına sebep oldu. Evet özellikle mazot ve parça fiyatlarının artması sektörü kısmen de olsa etkiledi. Buna karşın nakliye fiyatlarında tahmin edildiği kadar yüksek bir artış yaşanmadı." sözleriyle nakliye fiyatlarının tahmin edildiği kadar değişmediğini ifade etti.

"DEMTAŞ NAKLİYAT OLARAK İSTANBUL VE KOCAELİ'NDE ŞEHİR İÇİ NAKLİYE HİZMETİ SAĞLIYORUZ"

Demtaş Nakliyat'ın faaliyet alanlarına ve hizmet seçeneklerine ilişkin açıklamalarda da bulunan Demtaş Nakliyat yetkilisi Mikail Ukan; "Demtaş Nakliyat olarak İstanbul ve Kocaeli'nde şehir içi nakliye hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca Kocaeli ve İstanbul'un dışında Türkiye'nin her noktasına şehirler arası nakliye hizmetlerimiz de bulunuyor. Nakliyecilikte yaşanan teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. İşimizi kolaylaştıracak hizmet standartlarımızı yükseltecek her türlü yeniliğe açığız. Bu kapsamda özellikle asansörlü taşımacılık başta olmak üzere farklı hizmet seçenekleriyle tüm nakliye taleplerini en yüksek standartta hizmet kalitesiyle karşılamayı hedefliyoruz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.